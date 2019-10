View this post on Instagram

Nos casamos y estamos felices! Gracias a todos los que nos acompañaron en este día tan especial…definitivamente una boda que se convirtió en un sueño 🙌🏻 @sebastiancaicedo ❤️❤️ @conradcartagena @isaacricardomusic @alciradeguevara_eventos @vivaflor_eventos @entarimados__y__escenografias @rhitmo @companiaaudiovisual y nuestros chicos de la productora @ancora_films Esperen mas fotos más adelante 🤩 y a todos los que participaron de este maravilloso evento 🥰 LOS AMAMOSSSSSSSSS !!!