Buenos Aires. – La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, suscribieron este miércoles un acuerdo de cooperación que busca fortalecer la gestión institucional y el desarrollo urbano sostenible entre ambas capitales, mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

La firma del convenio se realizó en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, donde ambos líderes destacaron la importancia de estrechar los vínculos que han unido a Santo Domingo y la capital argentina desde 1991, año en que se estableció su primer hermanamiento.

Mejía subrayó que este nuevo pacto permitirá impulsar iniciativas que aporten beneficios directos a los ciudadanos, reforzando áreas como la seguridad urbana, la convivencia ciudadana, la innovación tecnológica para la gestión pública, el desarrollo económico local, el turismo, la sostenibilidad ambiental y las políticas sociales inclusivas.

Como parte de la colaboración, se contempla el intercambio de delegaciones técnicas, la organización de talleres y programas de capacitación, así como la elaboración de estudios y proyectos conjuntos. También se promoverá el trabajo coordinado en foros internacionales de ciudades.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por igual período mediante consenso entre ambas administraciones.

La firma del convenio se enmarca en la agenda internacional de la alcaldesa dominicana, quien se encuentra en la capital argentina participando en la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Este miércoles, Mejía asistió además a la LVI reunión del Comité Ejecutivo de dicho organismo, celebrada en la Sala del Gabinete del Gobierno de Buenos Aires.

En junio de este año, la funcionaria también concretó un hermanamiento entre Santo Domingo y Sevilla, reafirmando el interés de su gestión por fortalecer alianzas internacionales.