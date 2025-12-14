Actualidad Gobierno

Abinader inaugura carretera El Cercado–Juan Santiago–Hondo Valle y destaca su impacto en la frontera sur

Abinader inaugura carretera El Cercado–Juan Santiago–Hondo Valle y destaca su impacto en la frontera sur

Hondo Valle, Elías Piña.— El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la reconstruida carretera El Cercado–Juan Santiago–Hondo Valle, una obra esperada por más de 30 años que mejora la conectividad y la movilidad en comunidades de la frontera sur, beneficiando de manera directa a más de 45,000 habitantes de las provincias San Juan y Elías Piña.

Durante el acto, el mandatario destacó que la infraestructura impulsa el desarrollo integral de la región, al fortalecer la agricultura, el turismo y las condiciones de vida en comunidades donde nace la República Dominicana. Señaló que la vía reduce el trayecto entre El Cercado y Hondo Valle de más de dos horas a menos de 20 minutos, superando décadas de aislamiento.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, explicó que la carretera fue construida con altos estándares de calidad y adaptada a las condiciones climáticas de la zona.

Detalló que el proyecto incluyó la reconstrucción del tramo principal de 22.4 kilómetros, el asfaltado y rehabilitación de calles urbanas en El Cercado, Juan Santiago y Hondo Valle, así como la construcción de más de 20 puentes y cerca de 60 alcantarillas. Informó, además, que se encuentran en proceso de licitación varios puentes estratégicos para la zona fronteriza.

Abinader inaugura carretera El Cercado–Juan Santiago–Hondo Valle y destaca su impacto en la frontera sur

En las palabras de bienvenida, las gobernadoras de Elías Piña, Migdaly de los Santos, y de San Juan, Ana María Castillo, resaltaron el impacto de la carretera en la movilidad, el acceso a servicios y el desarrollo económico de la región sur. En tanto, monseñor Thomás Alejo Concepción, obispo de la Diócesis de San Juan, calificó la obra como un símbolo de esperanza y desarrollo para la frontera.

Durante el acto, el Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle y el Consejo de Regidores entregaron la Llave de la Ciudad al presidente Luis Abinader, en reconocimiento a su compromiso con el desarrollo de los municipios de El Cercado, Juan Santiago, Rancho de la Guardia y Hondo Valle.

