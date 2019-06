Una joven preocupada

Señor director:

El sistema político dominicano experimenta grados de fricción jamás vistos. La tensión dentro de los Partidos Políticos crece ruidosamente y la sombra de la división también arropa al PLD. El Partido de la Liberación Dominicana vive la encrucijada: hacia un lado miramos el temor de la división, hacia el otro miramos la necesidad de la unión.

Basta con observar cuidadosamente los acontecimientos: partidos políticos que se forman en coalición, el Partido Revolucionario Dominicano se divide, el número de adscripciones al Partido Revolucionario Moderno aumenta. Esos acontecimientos significan que el PLD es vulnerable; pero que si no alcanza la unidad esos acontecimientos significan que el PLD es derrotable.

La gobernabilidad democrática en nuestro país, República Dominicana, no es posible si arrecia la polarización. Los dominicanos tienen ahora una oportunidad incomparable de caminar hacia el futuro, porque tienen el poder de su voto y tienen el deber de dar el próximo paso adelante.

Ni la gobernabilidad ni la unidad democráticas son posibles a cualquier costo; un país no se gobierna sin dejar atrás las cicatrices del pasado, un Partido no se une sin dejar atrás a lo/as hombres y mujeres del pasado.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tiene una decisión que tomar, la República Dominicana puede dar el próximo paso adelante con Francisco Domínguez Brito.

Cabe destacar que Domínguez Brito es un ser lleno de experiencia y buena gestión en cada uno de los cargos públicos que ha desempeñado, eso le garantiza a la sociedad dominicana un buen gobierno lleno de transparencia y oportunidades de desarrollo.

Concluyo con la frase: “la unión hace la fuerza”.

Por eso como dominicana me sumo al próximo paso adelante con Francisco Dominguez Brito.

Atentamente,

Dahiana Méndez Montero.

Danilo y sus precandidatos

Que no haya trascendido mucho no le quita dimensión al encuentro del presidente Danilo Medina con sus precandidatos en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Como nos hemos acostumbrado al día a día no valoramos la significación de ese encuentro, no solo dentro de la lucha del PLD, sino para el futuro del país.

Atentamente,

Carlos Rodríguez