Carta a Jaime David

Señor director:

Aprovecho este medio para expresar a Jaime David Fernández Mirabal mi postura, tanto sobre su carta a Leonel Fernández Reina como de la situación actual en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); postura que estoy seguro no es únicamente mía sino de muchos jóvenes que crecieron viendo a sus padres y familiares luchando por la mejoría de la República Dominicana, la dignificación de la política y el relevo generacional de su época; depositando su fe en el PLD, siendo fieles creyentes de que esta sería la plataforma que nos impulsaría como país a abandonar las malas prácticas que en el siglo pasado habían enlodado nuestra democracia.

Prácticas contra las que luchó el profesor Juan Bosch. Quizá no lo recuerda distinguido exvicepresidente Fernández Mirabal, pero hubo un niño que en la década de los noventa lo vio entrar por la puerta de una humilde casa a hablar con dos jóvenes adultos dirigentes del partido de gobierno, en el cual usted era vicepresidente.

Ese niño que usted con fines tal vez populistas o quizás de la manera más humilde, cargó en sus piernas mientras intercambiaba ideas con sus padres; ese niño que seguro escuchó su interés de mejoría para el partido y el país. Ese niño que extrañado lo vio levantar su puño derecho y pronunciar un lema que en su momento no entendía; Ese mismo niño que fue creciendo, fortaleciendo sus ideales de patria y políticos, dejó de ser un infante y en su adolescencia con tan solo la edad de 18 años pasó a ser encargado de los nuevos votantes de su provincia en la Juventud del PLD.

Sin embargo a partir del 2012 notó el deterioro de su partido, el desgaste que obviamente es producto de la continuidad en el poder. Ese partido se está llenando de lacras y cuando deje el poder, serán las primeras ratas en dejar el barco.

Efectivamente Jaime David, el barco se está hundiendo pero lo que sorprendió a ese mismo niño, hoy joven adulto, es que las ratas se quedarán navegándolo. Qué lástima que tanto ustedes como la cúpula del partido han obedecido a la teoría de Robert Michels, la ley de hierro de las oligarquías; que decepción leer su carta al presidente Fernández, donde afirma: “Hoy no podemos ver mal lo que ayer nos parecían habilidades políticas”.

Pues yo a esto tengo para responderle que no es así, que el hecho de que usted haya aceptado ver como válidas estas prácticas no las hacen correctas, no hacen que la generación de ese niño, que creció en el PLD, tenga que aceptar y seguir arrastrando con estas prácticas poco éticas y burdas.

Atentamente,

Lic. Christian Steffano González