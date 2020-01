Sobre feminicidios

Señor director:

También es importante la parte espiritual y cristiana de un centro que debe auxiliarse de los sacerdotes y pastores de iglesias, los cuales con sus consejos pueden cambiar la mentalidad de un amenazador de muerte; ellos aconsejan y dicen lo que le espera en el futuro a un asesino y a un suicidado cuando llegue el Juicio Final conducido por Dios, los cuales serán condenados al sufrimiento eterno. Los hombres que cometen feminicidios y también se suicidan, consideran que cuando hacen estas acciones ya todo ha quedado resuelto, deben saber que después es que comienzan sus peores sufrimientos.

Segundo: Desde que una mujer, que tiene su esposo, o la que esté separada de él recibe amenaza de muerte, este debe ser conducido a la justicia y condenarlo a 20 años de prisión, no pasarle causa, porque ya el mismo se ha enjuiciado, si no se hace, va a suceder lo que siempre ha ocurrido, la buscará, todos sabemos lo que va a suceder. Para avalar esa condena, la misma debe estar sustentada por testigos que avalen la amenaza de la que es objeto la mujer.

Esta medida no puede ser cruel, pero con ella se estaría tratando de salvar vidas, y que si otros mecanismos no sirven, hay que buscar una forma de controlar los feminicidios, peor es que no se haga nada, y que no vengan a hablar los teóricos, que viven hablando de violación a la constitución y de los derechos humanos, porque los asesinos de mujeres no tienen derecho a exigir respeto, no se puede tener en las calles a hombres que amenazan de muertes a sus esposas, de la única forma que están seguras es si sus agresores están presos, es de la mejor manera que podemos disminuir los feminicidios, porque hasta ahora, no hay forma, porque de que vale que una mujer ponga una querella ante las autoridades si su futuro asesino está suelto, si está bajo las rejas ella está segura, de no ser así, cuando el sujeto sale, de seguro que la mata, como ha sucedido en muchas ocasiones.

Finalmente, los que escriben sobre feminicidios, no deben hablar solo por hablar, cada quien que habla debe exponer algunas fórmulas o métodos para atacar este mal, hablar no resuelve nada, lo que hace es alentar más esta problemática, pues tenemos años hablando vainas, y todo va de mal a peor.

Atentamente,

José Daniel Santana Jaime