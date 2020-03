Ley No. 136-11

Señor director:

Tengo muy fresca en mi memoria los cabildeos realizados por las organizaciones que agrupan una parte de los dominicanos residentes en new York y New Jersey, en aras de que se creara una ley en República Dominicana para que los quisqueyanos tuviesen el derecho de ejercer el sufragio en playas extranjeras.

En fecha junio 7 del año 2011, el presidente Leonel Fernández promulgó la Ley No. 136-11 y autorizó que la misma fuese publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. En ese momento, se le abría una puerta a los politiqueros residentes en el exterior para seguir enriqueciéndose.

Esto dice la referida Ley: “dentro de la conformación de la Cámara de Diputados habrán siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior”, estatuyendo facultar a la legislación la determinación de la forma de elección y distribución.

-Después de lograrse la aprobación de la Ley, los dominicanos y dominicanas nos preguntamos qué han hecho los legisladores del exterior en beneficio de sus compatriotas. Nada.

-Sí, han logrado algunos abrirse puertas para los negocios de los cuales han vivido toda una vida.

-Viajan constantemente a dominicana, pero a qué.

Hay quienes sostienen que tal y como se luchó para la aprobación de la Ley 136-11, en lo adelante hay que luchar, esta vez para que la misma desaparezca, porque no ha tenido sentido alguno, que no sea derroche de los recursos del Estado.

Cuando hablamos de derroche de los recursos del estado, citamos los salarios, dietas, etc que la Cámara les asigna a los legisladores del exterior a cambio de nada.

En la actualidad hay siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior”, hay que mandarlos a “freír tusa”, en cambio esos salarios deben utilizarse en servicios para la clase menos pudiente del país.

Atentamente,

Francisco Martínez

New Jersey

Tramo caótico

Señor director:

El tramo de la calle Rafael J. Castillo, entre la Peña Batlle y Francisco Villaespesa, en el ensanche La Fe, es un infierno para el tránsito de vehículos y peatones. Los talleres ocupan la vía pública y las autoridades nada hacen para corregir la situación.

Atentamente,

Carlos Pérez