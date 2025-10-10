Casa Blanca acusa al Nobel de priorizar la política sobre la paz

EE.UU.– La entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado desató fuertes reacciones en Washington, donde la Casa Blanca acusó al Comité Nobel de actuar por motivaciones políticas y no por méritos genuinos en favor de la paz.

El director de Comunicación del gobierno estadounidense, Steven Cheung, expresó su inconformidad a través de la red social X, señalando que “una vez más, el comité demuestra que prefiere hacer política en lugar de reconocer verdaderos esfuerzos por la paz”, en clara alusión al presidente Donald Trump, quien había sido considerado candidato tras su papel en recientes acuerdos de cese al fuego en Medio Oriente.

Cheung defendió el rol internacional del mandatario, asegurando que “ha puesto fin a conflictos, salvado vidas y actuado con un compromiso genuino por la estabilidad global”, y agregó que Trump “tiene el corazón de un humanitario” capaz de “mover montañas con su voluntad”.

Días antes, el propio Trump había destacado su participación en negociaciones que llevaron a un alto el fuego entre Israel y el grupo Hamás, afirmando que era “la octava guerra que terminaba” bajo su gestión. Sin embargo, tras conocerse que el Nobel fue concedido a Machado, el expresidente restó importancia al resultado: “No lo hice por el premio, lo hice por salvar vidas”, expresó.

Desde Oslo, analistas señalaron que las posibilidades del mandatario eran limitadas debido a su enfoque nacionalista y estilo confrontativo, aspectos que contrastan con los valores de cooperación internacional que busca promover el galardón.

Por su parte, el reconocimiento a María Corina Machado ha sido interpretado como un respaldo global al movimiento democrático venezolano y una muestra de apoyo a quienes enfrentan regímenes autoritarios en América Latina.

Repercusiones internacionales

El premio ha generado reacciones mixtas en la comunidad internacional. Mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos celebran el reconocimiento como una victoria moral para la oposición venezolana, otros sectores consideran que la decisión podría aumentar las tensiones políticas en la región.

Expertos advierten que el gobierno de Nicolás Maduro podría interpretar el galardón como una intromisión externa, complicando los esfuerzos de diálogo y negociación.

Desde la Casa Blanca, no obstante, se reafirmó el compromiso de seguir promoviendo la paz y la estabilidad global mediante la diplomacia y los acuerdos multilaterales, con especial atención en América Latina y Medio Oriente.

Aunque el Nobel de la Paz 2025 no haya recaído en Donald Trump, la administración estadounidense aseguró que continuará su labor de mediación internacional y defensa de los derechos humanos, “más allá de los premios o reconocimientos”.