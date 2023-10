Casi 500 palestinos muertos en Gaza en dos días de guerra con Israel

Gaza.- Al menos 493 palestinos han muerto en Gaza, entre ellos 91 niños, en dos días de guerra entre las milicias de la Franja de Israel, que ha bombardeando intensamente la franja durante la noche.

Además, los bombardeos han causado 2.751 heridos, entre ellos 244 menores, según el último recuento del Ministerio de Sanidad del enclave.

“La ocupación ha escalado su agresión contra nuestra gente lanzando cientos de ataques aéreos consecutivos en las últimas horas en todas las gobernaciones de Gaza”, afirmó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Interior y Seguridad Nacional, Iyad al Buzm.

Buzm indicó que la mayoría de los objetivos de los ataques son “torres residenciales, edificios e instalaciones civiles, además de mezquitas”, que han causado un gran número de víctimas, “la mayoría mujeres y niños».

Según datos de OCHA (Oficina Humanitaria de la ONU), más de 123.500 personas son desplazados internos por los bombardeos y más de 74.000 están albergados en 64 escuelas de UNRWA a lo largo de la Franja.

Uno de esos centros que albergaba a 225 personas fue anoche directamente atacado, aunque no hubo víctimas, indicó UNRWA (Agencia de la ONU para los refugiados palestinos).

El Ejército israelí aseguró haber atacado durante la noche 500 objetivos de las milicias palestinas en Gaza, mientras continúan los combates dentro de Israel en al menos siete puntos donde todavía hay milicianos de Hamás.

“Dos activos operativos de Hamás fueron alcanzados por un avión, uno de ellos estaba ubicado dentro de una mezquita. También fue atacado un activo de la Yihad Islámica ubicado en un edificio en el que operan y viven terroristas”, afirmó un portavoz militar israelí.

En la ciudad de Beit Hanoun, donde Israel dice haber destruido tres túneles de Hamás, murieron al menos 21 miembros de la familia Al-Zaanin, sin aparente vínculo con milicias, al derrumbar la vivienda familiar, mientras quedan más cuerpos atrapados bajo los escombros, según testigos presenciales contaron a EFE.

Fuentes palestinas también informaron de que Israel bombardeó los domicilios familiares de militantes muertos en los combates en Israel.

Además, las mismas fuentes indican a EFE que Israel ya no utiliza el método conocido “knocks on the roof”, por el que lanzan dispositivos no explosivos a los tejados de las casas como preaviso de que van a bombardear en unos minutos.

“Contrario a las afirmaciones de Israel de que ataca las capacidades de la resistencia, en las últimas horas hemos visto cómo el Ejército israelí comete masacres contra 15 familias, bombardeando directamente sus hogares sin previo aviso, lo que ha resultado en docenas de mártires y heridos”, aseveró Salama Marouf, portavoz del Gobierno de Hamás.

En dos días de guerra, los muertos en Israel superan los 700 y más de 2.200 heridos, aunque las cifras pueden subir a medida que las tropas israelíes recuperan el control de áreas tomadas por Hamás donde siguen apareciendo cadáveres, como los 260 recuperados en la zona donde se celebraba un festival de música masacrado por los islamistas.