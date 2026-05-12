Santo Domingo.- Una vaguada provocará aguaceros en algunas zonas dominicanas este miércoles, pero la temperatura seguirá calurosa en gran parte del país, informó este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Meteorología pronosticó que los aguaceros se registrarán sobre poblaciones ubicadas en la cordillera Central, la parte sur de Santiago de los Caballeros y el noroeste dominicano.

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La mayor parte del país permanecerá con poca posibilidad de precipitaciones, aunque en algunas zonas podrían registrarse chubascos por el viento procedente del este-sureste.

Asimismo, el organismo recomendó a la población a mantenerse ingiriendo suficiente líquido, debido al aumento de la temperatura.