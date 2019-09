De los 18 encartados en el caso de César Emilio Peralta (César el Abusador), dos de los solicitados en extradición han aceptado su entrega a las autoridades de Estados Unidos, mientras en el país cinco han sido dejados en libertad, algunos sin ningún tipo de medida de coerción.

El último al que se le rechazó la imposición de medida de coerción fue el promotor artístico Yadher Rafael Jáquez Araujo (Jake Mate), a favor de quien el juez José Alejandro Vargas ordenó ayer su puesta en libertad, pura y simple.

Suerte parecida han corrido el exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, Obispo Féliz Lorenzo, Roberto José Cáceres y Johani Paniagua Peña, a quienes el juez Vargas les impuso el pago de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

En el caso de Jake Mate, el juez Vargas consideró que el Ministerio Público no presentó pruebas que lo vincularan como testaferro ni de ser uno de los hombres de confianza del presunto narcotraficante “César el Abusador”.

Asimismo, el juez declaró el caso complejo y remitió el expediente al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que es el tribunal apoderado de todos los involucrados en este caso.

El magistrado Alejandro Vargas dijo que si le impone una medida de coerción a Jáquez Araujo que no se justifique estaría “matando a esa persona”.

Vargas hizo referencia, durante la motivación de su decisión, a unas declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, cuando advirtió que “por un error procesal se puede matar a una persona”.

Del grupo de los solicitados en extradición, entre los que se encuentra “César el Abusador”, aceptaron irse de forma voluntaria José Jesús Tapia Pérez y Baltazar Mesa.

Ambos solicitados en extradición hacia Estados Unidos, donde son reclamados para ser juzgados por narcotráfico y lavado de activos.

Tapia Pérez expresó a los jueces de la Segunda Sala Penal de Suprema Corte de Justicia que aceptaba enfrentar los cargos que le imputan las autoridades norteamericanas, por lo que no era necesario conocer su proceso de extradición.

Mientras que Baltazar Mesa, otro de los presuntos cabecillas de la red de “César el Abusador”, aceptó la extradición a Estados Unidos para enfrentar un juicio por su supuesta vinculación a un caso de tráfico de drogas.

Al aceptar la extradición, Mesa dijo que iba a echar su “pleito en Estados Unidos”.

El 20 del mes pasado, la Procuraduría realizó allanamientos múltiples en diferentes propiedades de “César el Abusador”, quien sigue prófugo.

Aunque el nombre de este supuesto narco ha sonado en varios casos en el país, la realidad es que las autoridades no habían accionado contra él, hasta que Estados Unidos mostró interés especial en el caso.

Hace dos meses estuvo en el país el jefe de la DEA para entregar a las autoridades dominicanas documentos relacionados con la operación de la red de narcotraficantes.

Salió el RD

Más de una fuente han confirmado a este diario que el jefe de la banda de narcotráfico escapó al extranjero al ser avisado de las acciones que ejecutaría el Ministerio Público.