Santo Domingo.- En una noche dedicada a exaltar la palabra escrita y el compromiso con la sociedad, los escritores Roberto Cassá y Rafael Peralta Romero, junto a la periodista Edith Febles, fueron reconocidos con el Premio Pluma de la Excelencia Logomarca 2026.

La ceremonia puso en relieve trayectorias marcadas por el rigor profesional, los aportes sostenidos al país y una conducta ética ejemplar.

El acto se desarrolló en el salón de eventos de Logomarca, donde su presidente, Lorenzo Gómez Marín, subrayó el sentido del galardón como un ejercicio de justicia simbólica.

La conducción estuvo a cargo de Freddy Ortiz, quien imprimió ritmo a una ceremonia que combinó formalidad y cercanía. Entre aplausos y gestos de complicidad, familiares, colegas y amigos acompañaron a los homenajeados, en una atmósfera donde el reconocimiento se sintió compartido.

En ese contexto, previo a la entrega de los reconocimientos, los homenajeados compartieron su sentir al recibir tal galardón.

El historiador Roberto Cassá, director del Archivo General de la Nación, valoró el reconocimiento como un estímulo que trasciende lo personal. A su juicio, la distinción también recae sobre el trabajo institucional desarrollado desde el Archivo, una labor enfocada en preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad nacional.

Para la periodista Edith Febles, el reconocimiento llegó con un matiz inesperado. Confesó que lo recibe en medio de una etapa de cambios, lo que le otorga un significado especial.

Agradecida, afirmó que este tipo de distinciones refuerzan el compromiso de seguir ejerciendo un periodismo responsable y cercano a la gente.

Mientras que, el escritor y periodista Rafael Peralta Romero destacó el valor simbólico de un premio que reconoce la obra literaria en un contexto donde pocas veces se visibiliza.

Rafael Peralta Romero

Recordó sus inicios en la escritura, cuando publicar un texto ya representaba una conquista, y contrastó ese recorrido con este reconocimiento recibido sin haberlo gestionado. Para él, ese carácter espontáneo le otorga un peso especial, al tiempo que lo asume como un impulso para seguir creando.

La coincidencia entre los tres galardonados fue clara: más allá de los méritos individuales, el reconocimiento valida años de trabajo guiados por la vocación de servicio y la convicción de que la palabra, desde la historia, el periodismo o la literatura, sigue siendo una herramienta esencial para comprender y transformar la sociedad.

La distinción, coauspiciada por AT Cross Company, incluye una placa de diseño original y una pluma fuente, emblema del oficio intelectual.

Más que una premiación, la velada funcionó como punto de partida de la conmemoración por el 40 aniversario de Logomarca.

El premio, creado en 2009, había sido interrumpido en 2023 por circunstancias coyunturales. En su trayectoria, ha reconocido a figuras de peso en las letras y la comunicación dominicana como Miguel Guerrero, Ángela Hernández, José Mármol, Armando Almánzar, Harold Priego y Adriano Miguel Tejada.