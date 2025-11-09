Actualidad

Catamarán con 55 turistas se hunde en la bahía de Samaná; todos fueron rescatados con vida

Por
Catamarán con 55 turistas se hunde en la bahía de Samaná; todos fueron rescatados con vida

Samaná.– Un catamarán de transporte turístico, identificado como Boca de Yuma 1, se hundió este domingo mientras trasladaba a 55 pasajeros procedentes de un crucero en aguas de la bahía de Samaná, específicamente en la zona de Los Haitises.

Las autoridades confirmaron que todos los turistas y tripulantes fueron rescatados con vida, gracias a la rápida acción de embarcaciones cercanas y de los equipos de rescate marítimo.

Quizas te interese: Diputado del PRD insta a reforzar vigilancia ante penetración del narcotráfico en la política dominicana

El incidente está siendo investigado para determinar las causas del hundimiento. Los pasajeros recibieron atención médica preventiva y asistencia para continuar con su itinerario turístico.

TEMAS: #catamaran#samana#Turistas
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación