Samaná.– Un catamarán de transporte turístico, identificado como Boca de Yuma 1, se hundió este domingo mientras trasladaba a 55 pasajeros procedentes de un crucero en aguas de la bahía de Samaná, específicamente en la zona de Los Haitises.

Las autoridades confirmaron que todos los turistas y tripulantes fueron rescatados con vida, gracias a la rápida acción de embarcaciones cercanas y de los equipos de rescate marítimo.

El incidente está siendo investigado para determinar las causas del hundimiento. Los pasajeros recibieron atención médica preventiva y asistencia para continuar con su itinerario turístico.