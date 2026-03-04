Catar evacua las viviendas cercanas a la embajada de EE.UU. en Doha

Redacción Internacional.- El Gobierno de Catar anunció este jueves que está evacuando a los residentes de viviendas cercanas a la embajada de EE.UU. en Doha, tras varios ataques a legaciones estadounidense en otros países del Golfo.

Medidas de seguridad en Doha: evacuación temporal de residentes cerca de embajada estadounidense

«En el marco de mantener la seguridad pública, el Ministerio del Interior anuncia que las autoridades pertinentes están evacuando a los residentes que viven en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos como medida preventiva temporal,» dijo el Ministerio del Interior de Catar en un comunicado en X.

El mensaje añade que «se les ha proporcionado alojamiento adecuado como parte de las medidas preventivas necesarias.»

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en Riad, capital de Arabia Saudita, donde la embajada estadounidense fue atacada con dos drones. El hecho provocó un incendio menor y daños materiales limitados, sin que se reportaran víctimas.f

Ataques con drones en el Golfo motivan evacuación preventiva en viviendas próximas a embajada EE.UU.

La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó un «pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio», sin que se informara de víctimas, informaron el lunes las autoridades saudíes.

Quizas te interese: Washington sugiere que la ofensiva contra Irán podría durar hasta ocho semanas

Un día después, un dron impactó en los alrededores del consulado de Estados Unidos en Dubái, lo que causó un incendio pero no víctimas, en un nuevo ataque contra posiciones estadounidenses en la región como represalia por la operación lanzada por Washington e Israel.

La evacuación preventiva anunciada por el Gobierno de Catar en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Doha se produce en un contexto de creciente tensión regional tras varios ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en países del Golfo.

En los últimos días, sedes vinculadas a Washington en la región han sido blanco de ataques con drones, en medio de una escalada relacionada con la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel.

Estos hechos han elevado las alertas de seguridad en capitales del Golfo, donde se concentran bases militares, embajadas y consulados estratégicos para la política exterior estadounidense.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en Riad, capital de Arabia Saudita, donde la embajada estadounidense fue atacada con dos drones.

El hecho provocó un incendio menor y daños materiales limitados, sin que se reportaran víctimas.