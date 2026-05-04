Santo Domingo.– La temperatura en la región del Caribe continuará en aumento en las próximas semanas, a medida que se acerca el 1 de junio, fecha en que inicia la temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México.

La principal causa de este incremento es el viento cálido procedente de América del Sur y del desierto del Sahara, que al combinarse genera una especie de “caldero” que eleva la temperatura.

Desde el Sahara ya llega aire muy caliente al océano Atlántico, creando las condiciones para que se registre un calor sofocante en la zona del mar Caribe en los próximos días.

La alta temperatura del mar es uno de los principales factores para la formación de ciclones tropicales en la denominada “Ruta de los Huracanes”, que se extiende desde las islas de Cabo Verde (África) hasta el Golfo de México.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año, aunque el período más activo suele registrarse en los meses de agosto y septiembre.

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Expertos en meteorología pronostican una temporada influenciada por el fenómeno de El Niño, por lo que estiman que la próxima estación podría ser menos intensa de lo habitual.

Se prevé la formación de entre 13 y 16 ciclones, entre tormentas tropicales y huracanes.

No obstante, advierten sobre la posibilidad de fenómenos atmosféricos intensos, debido al aumento de la temperatura del océano, principal combustible para la formación de ciclones tropicales.