¿Lavar el cabello a diario: sí o no? Experta responde

Durante mucho tiempo se ha debatido si lavar el cabello todos los días es perjudicial o si hacerlo, al menos 2 veces por semana, es lo correcto para mantenerlo saludable.

En un contexto donde cada vez se promueve un cuidado capilar más consciente, entender qué necesita realmente el cabello se vuelve esencial. Para aclarar este tema, la tricóloga Tita Romagle Bastidas compartió su visión experta con ¡Qué Pasa!

Para la especialista, la frecuencia del lavado capilar debe basarse principalmente en el estado del cuero cabelludo, pues considera que tenerlo siempre limpio es fundamental para un crecimiento sano y equilibrado.

Explicó que, en el cuero cabelludo habita de forma natural un ácaro microscópico, cuya proliferación excesiva puede verse favorecida por la acumulación de grasa, sudor y residuos de productos, generando desequilibrios que afectan directamente la salud del cabello, agregó la experta en cuidado capilar holístico.

Tita Bastidas, tricóloga experta.

Cuidado consciente del cabello

Desde una visión de cuidado capilar consciente, Bastidas propone lavar el cabello entre dos y tres veces por semana, utilizando productos adecuados al tipo de cuero cabelludo. Esta frecuencia permite mantener el equilibrio entre limpieza e hidratación. “En algunos casos, el lavado puede realizarse incluso a diario con fórmulas suaves”, destacó la fundadora de Tita Nature Ayurvedic.

Asimismo, resaltó que “la frecuencia de lavado también dependerá del tipo de hebra, su porosidad y los procesos químicos o térmicos previos”.

Un punto clave que aconsejó no pasar por alto es el estado del cabello a la hora de dormir. Tita advirtió que acostarse con el cabello mojado es un hábito perjudicial, debido a que “la humedad prolongada favorece la irritación del cuero cabelludo y el debilitamiento de la fibra capilar”.