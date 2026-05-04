En María Trinidad Sánchez entregan más de un centenar de armas a Interior y Policía

El fiscal Juan Mateo Ciprián pronuncia unas palabras en el acto de entrega de las armas

La Fiscalía de María Trinidad Sánchez entregó al Ministerio de Interior y Policía 115 armas de fuego de distintos tipos y calibres, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y el orden público en esa provincia.

Durante el acto, el procurador fiscal titular Juan Mateo Ciprián explicó que la entrega busca reforzar la seguridad ciudadana, prevenir el crimen y consolidar la persecución de las infracciones, en cumplimiento del rol del Ministerio Público como garante del Estado de derecho.

“Entregamos al Ministerio de Interior y Policía 116 armas de fuego de diversos tipos y calibres, incautadas mediante órdenes de decomiso derivadas de investigaciones criminales en esta provincia María Trinidad Sánchez”, explicó Mateo Ciprián al hacer entrega de las armas.

Tipos de armas decomisadas

De acuerdo con un comunicado de prensa, entre las armas entregadas se encuentran 82 pistolas, 23 revólveres, 7 escopetas, 2 fusiles y 2 rifles, todas incautadas en el marco de procesos investigativos desarrollados en la provincia.

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Las armas fueron recibidas por el titular de la Dirección de Registro y Control de Porte y Tenencia de Armas del Ministerio de Interior y Policía, Juan Julián Ramírez.

En la actividad participaron además el director regional de la Policía Nacional en María Trinidad Sánchez, general Pablo Ortega Brito; el encargado de la División Provincial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor del Ejército Manuel de Jesús Peña, y Avelino Díaz, encargado de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel).

Reconocimiento a organismos de seguridad

El fiscal Mateo Ciprián destacó el trabajo conjunto de las instituciones involucradas en los decomisos.

“Reconocemos especialmente a la Policía Nacional, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como a la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel) y a los miembros del Ministerio Público y a las demás agencias por el trabajo realizado para lograr estos resultados”, expresó durante el acto realizado en el lobby del Palacio de Justicia de María Trinidad Sánchez.