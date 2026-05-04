Santo Domingo. -El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, dijo que los más de 100 elementos de seguridad que posee la nueva Cédula de Identidad y Electoral imposibilita su falsificación, corrige errores históricos del registro civil y garantiza la integridad del padrón electoral para los comicios de 2028.

El presidente de la JCE afirmó que el proceso de renovación de la nueva Cédula de Identidad y Electoral no es un simple trámite burocrático, sino inversión estratégica que fortalecerá la soberanía y la economía nacional.

Dijo que esa inversión no es un gasto para el erario público, sino una solución financiera y operativa a largo plazo que blindará la identidad de más de 9 millones de dominicanos y tendrá una duración de hasta 30 años.

El presidente de la JCE hizo la afirmación durante su conferencia “La nueva cédula de identidad y electoral, garantía de Estado y soberanía nacional”, en el marco de un panel organizado por el organismo electoral junto a la Fundación Dominicana Debate Global (FDDG), la Junta Central Electoral (JCE) y la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

Explicó que, históricamente, el país operó bajo un sistema de vencimiento rígido que obligaba al Estado a realizar cambios masivos de cédulas cada 10 años, generando picos de gasto traumáticos para el presupuesto nacional.

“Hemos diseñado un modelo de vigencia por rangos de edad que evita las crisis de renovación masiva, protegiendo así los fondos públicos y eliminando la necesidad de compras de emergencia”, señaló.

Jáquez Liranzo habló acompañado de Trajano Santana, presidente de la FDDG y el director de la Escuela de Derecho de la UCSD, Amaury Martínez, durante la actividad realizada en el Auditorio Padre Ramón Alonso Beato de la academia.

El presidente de la JCE resaltó la integración de un chip criptográfico permitirá el nacimiento de la Cédula Digital.

“Esta innovación facilitará trámites con los sectores bancario, salud y académico, reduciendo costos operativos y riesgos de fraude para el sector público y privado.

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De su lado, Trajano Santana, presidente de la Fundación Dominicana Debate Global, dijo que esa institución trabaja para promover el valor de las reformas institucionales que realiza el país.

«Desde la Fundación, promovemos estos diálogos porque entendemos que una identidad segura es la base de un Estado moderno y un motor para el desarrollo socioeconómico sostenible», afirmó Santana.

Igualmente, el director de la Escuela de Derecho de la UCSD, Amaury Martínez, explicó que estos espacios contribuyen de manera significativa a elevar la calidad del debate en torno a los temas de interés.

A la actividad asistieron representantes de la sociedad civil, las academias, los partidos políticos, el empresariado y medios de comunicación.