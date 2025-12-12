CCRD especializa técnicos en manejo del presupuesto de instituciones públicas

Santo Domingo.– Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del personal en el análisis del Presupuesto General del Estado la Escuela Nacional de Cuentas (ENC) de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) culminó exitosamente la capacitación 25 colaboradores en Fundamentos del Presupuesto Público.

Durante la actividad formativa fueron capacitados correspondientes a la primera promoción de egresados del programa colaborativo de la institución fiscalizadora, quienes analizaron a profundidad los componentes del sistema presupuestario nacional, la estructura programática del presupuesto, los clasificadores presupuestarios, la metodología del presupuesto por resultados y los indicadores de desempeño, entre otros temas relevantes.

Universidad Complutense

Con una duración de ocho semanas, el curso fue impartido por Giselle Beras Vásquez, economista egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con una maestría en Economía Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, y quien se desempeña como encargada de la División de Análisis Macroeconómico de la Cámara de Cuentas.

El acto de clausura y entrega de certificados estuvo encabezada por Griselda Gómez Santana, miembro del Pleno de la CCRD, y Juan Miguel Pérez, director de la Escuela Nacional de Cuentas.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, Pérez explicó que se trató de un momento especialmente significativo, al constituir el primer programa formativo desarrollado por la Escuela Nacional de Cuentas con personal interno que comparte sus conocimientos con otros colaboradores, en beneficio directo de la institución.

Acto de clausura

Desde esta perspectiva, expresó: “Queremos celebrar el inicio de un proceso de formación que nos permita identificar nuestros talentos internos y conformar un inventario institucional, de modo que nuestras capacitaciones también puedan ser impulsadas desde la propia institución”.

Asimismo, sostuvo que se trata de una estrategia que “fortalece el reconocimiento de aquellos colaboradores que, por su trayectoria y nivel de conocimiento, poseen la capacidad de formar a sus compañeros”.

Durante el acto también intervino Ivette Griselle Melo Núñez, directora de Análisis Presupuestario, quien felicitó a los participantes del curso por su “entrega, compromiso y gran esfuerzo”.

Melo Núñez afirmó que “este programa de capacitación es una demostración del interés y la visión de la nueva gestión de dotar al personal técnico de los conocimientos y habilidades necesarios para maximizar su potencial y contribuir a la mejora continua de los procesos y productos institucionales”.

En el acto de clausura estuvieron presentes Fabio Enrique Roa, director general de Auditoría; Nurys Matilde Bastardo, directora de Recursos Humanos; Jairo Espinal, director financiero; Alejandro Ozuna, director de Planificación y Desarrollo, y Franklin Ureña Capellán, director de Tecnología de la Información y la Comunicación, entre otros funcionarios de la institución.

El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, encabezado por su presidenta, doctora Emma Polanco Melo, junto al vicepresidente Francisco Tamárez Florentino y los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, mantiene la formación profesional y el fortalecimiento de las competencias de los servidores de la CCRD como pilares fundamentales para una fiscalización de los recursos públicos sustentada en la transparencia, la ética y la eficiencia.