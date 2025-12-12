SANTO DOMINGO. — La audiencia de medida de coerción contra los imputados del presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fue reanudada esta tarde en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Durante la jornada, uno de los momentos más relevantes será la intervención de Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, junto a otros funcionarios de la institución, quienes ofrecerán sus declaraciones ante el juez Rigoberto Sena.

Una vez las defensas concluyan la presentación de sus argumentos en busca de la libertad de los imputados, y tras la réplica del Ministerio Público, el tribunal quedará en condiciones de emitir su decisión.

Puede leer: Exdirector de Senasa, Santiago Hazim, recibía el 90% del presunto sobornos en dólares

Sobre el avance del proceso, el Ministerio Público informó que tres de los imputados han admitido su participación en los hechos y han manifestado su disposición de colaborar con las autoridades, de acuerdo con la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la PEPCA.

Además de Hazim Albainy, figuran como imputados: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speaker Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Los acusados permanecen bajo arresto desde el pasado sábado 6 de diciembre. La primera audiencia se celebró el lunes 8 y la segunda el jueves 11 del mismo mes.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja. Argumenta que existen múltiples razones jurídicas, entre ellas la pluralidad de víctimas, recordando que SeNaSa da cobertura a más de 7 millones de dominicanos.

La acusación busca sanciones penales contra los presuntos responsables del desfalco de miles de millones de pesos al Estado a través de la ARS, además del decomiso de los fondos sustraídos.

Al grupo se le atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.