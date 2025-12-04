Santo Domingo.– Con el objetivo de elevar la productividad y mejorar la calidad de la producción agropecuaria en el país, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) presentó su nueva Estrategia de Innovación Agropecuaria (AgroTech), un plan integral orientado a fortalecer la competitividad del sector mediante el uso de tecnología y soluciones innovadoras.

Durante el acto, José Luis Venta, presidente del Consejo Directivo del CEDAF, señaló que la iniciativa permitirá integrar a productores, investigadores, empresarios y otros actores vinculados al campo, para enfrentar de manera conjunta los desafíos del sector.

“La innovación tecnológica es hoy un pilar indispensable para garantizar la sostenibilidad y competitividad de nuestro sector agropecuario. En el CEDAF estamos comprometidos a impulsar soluciones que permitan a nuestros productores enfrentar retos como el cambio climático, la escasez de recursos y las exigencias de los mercados”, afirmó Venta.

Por su parte, Wagner Méndez, director ejecutivo del CEDAF, calificó el lanzamiento como “un paso trascendental para el país”, al fortalecer la articulación entre el sector público, privado, académico y comunitario.

“Reafirmamos nuestra visión de liderar procesos de transformación que potencien el desarrollo rural, promuevan la productividad sostenible y generen nuevas oportunidades para las familias que dependen de la agricultura y los recursos forestales”, agregó Méndez. Quizas te interese: ¿Puede el nuevo programa Mi Vivienda convertirse en la vía más económica para acceder a un hogar propio en RD?

El evento

El lanzamiento contó con la participación del Dr. Stanley Best, del INIA en Chile, y del Ing. Arturo Bisonó, de Campo Moderno, especialistas en agricultura digital que compartieron experiencias y perspectivas sobre la innovación aplicada al agro.

La Estrategia AgroTech

AgroTech contempla la implementación de tecnologías avanzadas —como inteligencia artificial, robótica y biotecnología— con el propósito de optimizar la producción y hacerla más sostenible.

La estrategia se centra en áreas clave como:

Investigación aplicada

Transferencia de tecnología

Capacitación técnica

Asistencia a productores

Implementación de herramientas digitales

Méndez destacó que la adopción de estas tecnologías —incluyendo sensores, drones, software de gestión y sistemas de riego inteligente— permitirá reducir costos, aumentar la rentabilidad y modernizar la agropecuaria dominicana.

Santo Domingo.– Con el objetivo de elevar la productividad y mejorar la calidad de la producción agropecuaria en el país, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) presentó su nueva Estrategia de Innovación Agropecuaria (AgroTech), un plan integral orientado a fortalecer la competitividad del sector mediante el uso de tecnología y soluciones innovadoras.

Durante el acto, José Luis Venta, presidente del Consejo Directivo del CEDAF, señaló que la iniciativa permitirá integrar a productores, investigadores, empresarios y otros actores vinculados al campo, para enfrentar de manera conjunta los desafíos del sector.

“La innovación tecnológica es hoy un pilar indispensable para garantizar la sostenibilidad y competitividad de nuestro sector agropecuario. En el CEDAF estamos comprometidos a impulsar soluciones que permitan a nuestros productores enfrentar retos como el cambio climático, la escasez de recursos y las exigencias de los mercados”, afirmó Venta.

Por su parte, Wagner Méndez, director ejecutivo del CEDAF, calificó el lanzamiento como “un paso trascendental para el país”, al fortalecer la articulación entre el sector público, privado, académico y comunitario.

“Reafirmamos nuestra visión de liderar procesos de transformación que potencien el desarrollo rural, promuevan la productividad sostenible y generen nuevas oportunidades para las familias que dependen de la agricultura y los recursos forestales”, agregó Méndez.

El evento

El lanzamiento contó con la participación del Dr. Stanley Best, del INIA en Chile, y del Ing. Arturo Bisonó, de Campo Moderno, especialistas en agricultura digital que compartieron experiencias y perspectivas sobre la innovación aplicada al agro.

La Estrategia AgroTech

AgroTech contempla la implementación de tecnologías avanzadas —como inteligencia artificial, robótica y biotecnología— con el propósito de optimizar la producción y hacerla más sostenible.

La estrategia se centra en áreas clave como:

Investigación aplicada

Transferencia de tecnología

Capacitación técnica

Asistencia a productores

Implementación de herramientas digitales

Méndez destacó que la adopción de estas tecnologías —incluyendo sensores, drones, software de gestión y sistemas de riego inteligente— permitirá reducir costos, aumentar la rentabilidad y modernizar la agropecuaria dominicana.