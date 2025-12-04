Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader relanzó el Programa Mi Vivienda , que contempla la construcción de 8,381 nuevos apartamentos como parte del Plan Decenal de Viviendas 2022–2032, una estrategia que busca ampliar el acceso a hogares dignos y reducir de forma significativa los costos para las familias de ingresos medios y bajos.

Durante el acto, el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, resaltó que en los últimos cinco años el Gobierno ha entregado más de 20 mil viviendas mediante distintas modalidades habitacionales, entre ellas Familia Feliz , proyectos de reconstrucción de casas vulnerables y soluciones urbanas en comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

Comparado con esos esquemas, Mi Vivienda se ha consolidado como el programa de mayor impacto en volumen de entrega y reducción de costos directos para los beneficiarios.

Bonilla explicó que el relanzamiento incorpora subsidios históricos que cubren casi el 50% del valor de la vivienda , además del bono ITBIS y otros aportes que elevan la ayuda estatal a RD$1,200,000 por familia.

A esto se suma la tasa fija preferencial de 8% por siete años del Banco de Reservas, lo que permite a los beneficiarios acceder a cuotas similares, e incluso inferiores, a los alquileres que pagan actualmente.

Gracias a estas facilidades, familias que antes destinaban entre RD$7,000 y RD$10,000 mensuales a viviendas en condiciones precarias ahora pueden invertir ese mismo monto en la cuota de su propio apartamento, con seguridad jurídica y mejor calidad de vida.

“Sin estas ayudas del Gobierno hubiera sido imposible para muchas familias alcanzar el sueño de un hogar propio”, afirmó el funcionario.