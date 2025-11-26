Celtics ponen fin a las 13 victorias seguidas de los Pistons

BOSTON (AP) — Jaylen Brown, Derrick White y los Boston Celtics pusieron fin a la racha ganadora de Detroit con 13 victorias, un récord para la franquicia, superando a Cade Cunningham y los Pistons 117-114 el miércoles por la noche

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, desperdiciaron la oportunidad de romper el récord que comparten con los campeones de 1989-90 y 2003-04.

Su récord es de 15-3 dos temporadas después de haber perdido 28 partidos seguidos, lo que les permitió romper el récord de la temporada de la NBA.

Brown tuvo 33 puntos y 10 rebotes, y White anotó 11 de sus 27 puntos en los últimos 4 1/2 minutos para ayudar a los Celtics a superar la noche de 42 puntos de Cunningham.

Con Detroit perdiendo por 3 puntos, Cunningham recibió una falta cerca de la mitad de la cancha justo cuando iba a lanzar un triple.

Tras la revisión, los árbitros determinaron que efectivamente estaba lanzando. Cunningham acertó los dos primeros, pero falló el tercero.

Payton Pritchard capturó el rebote para Boston, recibió una falta y encestó dos tiros libres con 2.4 segundos restantes. Boston robó un pase antes de que Detroit pudiera intentar un posible triple del empate.

Pritchard agregó 16 puntos para ayudar a los Celtics a ganar por quinta vez en seis juegos. El lunes, Detroit ganó en Indiana para igualar el récord del equipo de victorias consecutivas.