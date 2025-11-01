Centro y Miramar ganan en basket San Pedro de Macorís

SAN PEDRO DE MACORÍS.– Los clubes Centro y Titanes de Miramar triunfaron en la jornada del jueves que le dio continuidad a la serie regular del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís, en disputa de la Copa BanReservas.

Para ambos equipos fue su primera victoria, Centro (1-0) y Miramar (1-0), en los partidos efectuados en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

El club Centro derrotó 77-64 a los Warriors de México (0-1) con la ofensiva de 21 puntos de Brayan Beato y Jenky Abreu consiguió un doble-doble de 18 tantos y 13 rebotes, al igual que Cristian Lora, quien encestó 11 y capturó 12 balones, y Luis Rivera aportó 10 dígitos.

Por su parte, Miramar le ganó a Retiro 23 (0-1), con el ataque ofensivo de Reinny Faustino y sus 17 puntos más seis rebotes, y Danny Solano marcó 15, nueve rebotes y ocho asistencias.

También se destacaron Misael Saunder con 15 encestes y seis capturas de balón, Dayker Cedano un doble-doble de 13 dígitos, 10 rebotes y cuatro asistencias, y Edison Montilla 12.

Partidos de hoy

Doble jornada que inicia a las 11:00 de la mañana con el partido entre Todos Estrellas de Consuelo contra Retiro 23, y a las 12:45 Miramar ante los Correcaminos.