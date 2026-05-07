

Santo Domingo. – El psicólogo y abogado dominico-español Juan Rojas presentó en Santo Domingo su libro Cuando la vida nos sacude, durante un acto celebrado en la Sala Aida Bonelli Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito, en la Plaza de la Cultura.

La obra aborda la condición humana frente a experiencias como la pérdida, la incertidumbre y los cambios inesperados, desde una perspectiva emocional y psicológica. Más que un manual de soluciones, el libro propone una guía reflexiva para comprender los procesos internos y fortalecer la capacidad de adaptación y equilibrio emociona.

“Este libro nace desde la experiencia, desde la escucha y el acompañamiento a muchas personas en momentos difíciles. Mi intención es que quienes lo lean puedan sentirse comprendidos y descubran que incluso en medio de las sacudidas de la vida también existe la posibilidad de reconstruirse”, expresó Rojas durante la presentación.

Con más de tres décadas de trayectoria profesional, el autor ha desarrollado su trabajo en áreas vinculadas al desarrollo personal, la comunicación y la formación humana. Su formación como psicólogo general sanitario y abogado le ha permitido integrar una visión interdisciplinaria sobre la conducta humana y los procesos emocionales.

“Todos atravesamos momentos de pérdida, miedo o incertidumbre. Lo importante es entender que el dolor también puede convertirse en aprendizaje y transformación”, afirmó.

Estructurado en 25 capítulos y un epílogo, Cuando la vida nos sacude aborda temas como el duelo, la resiliencia, el perdón, la gratitud, la esperanza y la reconstrucción personal, proponiendo un recorrido introspectivo orientado al crecimiento emocional.

El libro, escrito y registrado en España, ya había sido presentado previamente en Madrid y San Sebastián, y forma parte de la proyección internacional del autor, que contempla próximas presentaciones en Marruecos, Estados Unidos y Barcelona.

En el marco de la actividad, también se realizó una intervención reflexiva en memoria de las víctimas del suceso ocurrido en el centro de entretenimiento Jet Set, en consonancia con los temas abordados en la obra.

La presentación fue conducida por la comunicadora Miralba Ruiz, y concluyó con una firma de ejemplares y un encuentro entre el autor y los asistentes.