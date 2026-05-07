Santo Domingo.– El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra los hermanos Wilner Rafael Solano y Wilmer Rafael Solano García, conocidos como “El Mello Loco” y “El Mello Sangriento”, acusados de participar en el asalto a la joyería Popi Oro, en el sector Cristo Rey.

El juez Rigoberto Sena ordenó que la medida sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de Guerra.

Asalto violento

El hecho ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando varios individuos armados irrumpieron en el establecimiento y sustrajeron múltiples prendas de alto valor, en un asalto que generó alarma en la zona por la violencia empleada.

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Según informes, los implicados habrían actuado en grupo, utilizando armas de fuego para intimidar a empleados y clientes, lo que permitió ejecutar el robo en pocos minutos antes de huir del lugar.

Captura y cargos

Los hermanos fueron arrestados el pasado sábado tras arribar al país deportados desde Puerto Rico, y enfrentan cargos por asociación de malhechores, homicidio y robo a mano armada.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar la posible participación de otros implicados en el asalto, así como la recuperación de las prendas sustraídas.