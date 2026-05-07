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A Las Parras: prisión preventiva contra “Los Mellos” por asalto a joyería en Cristo Rey

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A Las Parras: prisión preventiva contra “Los Mellos” por asalto a joyería en Cristo Rey

os hermanos Wilner Rafael Solano y Wilmer Rafael Solano García, conocidos como “El Mello Loco” y “El Mello Sangriento”.

Santo Domingo.– El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra los hermanos Wilner Rafael Solano y Wilmer Rafael Solano García, conocidos como “El Mello Loco” y “El Mello Sangriento”, acusados de participar en el asalto a la joyería Popi Oro, en el sector Cristo Rey.

El juez Rigoberto Sena ordenó que la medida sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de Guerra.

Asalto violento

El hecho ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando varios individuos armados irrumpieron en el establecimiento y sustrajeron múltiples prendas de alto valor, en un asalto que generó alarma en la zona por la violencia empleada.

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Según informes, los implicados habrían actuado en grupo, utilizando armas de fuego para intimidar a empleados y clientes, lo que permitió ejecutar el robo en pocos minutos antes de huir del lugar.

Captura y cargos

Los hermanos fueron arrestados el pasado sábado tras arribar al país deportados desde Puerto Rico, y enfrentan cargos por asociación de malhechores, homicidio y robo a mano armada.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar la posible participación de otros implicados en el asalto, así como la recuperación de las prendas sustraídas.

TEMAS: #El Mello Loco#El Mello Sangriento#Joyería Popi Oro#Prisión Preventiva#Wilmer Rafael Solano García#Wilner Rafael Solano
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.