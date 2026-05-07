Khloé Kardashian revela traumática experiencia en Coachella: «Fui drogada sin saberlo»

Los Ángeles, EE.UU. — La empresaria y figura televisiva Khloé Kardashian confesó que vivió una experiencia traumática durante su única visita al festival Coachella Valley Music and Arts Festival, asegurando que consumió una bebida alterada sin darse cuenta.

La revelación fue realizada en su pódcast Khloé in Wonder Land, donde relató que comenzó a sentirse extraña y completamente desorientada mientras se encontraba en una fiesta vinculada al famoso evento musical.

Según explicó, tras ingerir una bebida empezó a experimentar síntomas fuera de lo normal, lo que la llevó a pensar posteriormente que había sido drogada accidentalmente.

Khloé aclaró que no cree haber sido víctima de un ataque dirigido, sino que probablemente tomó por error una bebida que contenía alguna sustancia. La integrante de la familia Kardashian contó que el miedo y la confusión fueron tan intensos que terminó encerrándose en un baño por varias horas mientras intentaba recuperarse. La experiencia, según dijo, la marcó profundamente y provocó que nunca más quisiera regresar a Coachella

La confesión se vuelve viral

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre los riesgos en fiestas masivas, la seguridad en festivales y la importancia de cuidar bebidas y entornos durante eventos multitudinarios.

Muchos seguidores también destacaron que, detrás del glamour asociado a celebridades y festivales internacionales, existen situaciones peligrosas que afectan incluso a figuras mundialmente conocidas.

Con su testimonio, Khloé Kardashian volvió a poner sobre la mesa los riesgos que pueden existir en ambientes de fiesta y alto consumo, especialmente en eventos masivos donde miles de personas conviven durante días entre música, alcohol y excesos.