Las medidas de liquidez al sistema financiero, por un monto de RD$81 mil millones, implementadas desde junio de 2025 por las autoridades monetarias han contribuido significativamente a dinamizar el crédito al sector privado, reducir las tasas de interés y respaldar la recuperación de la actividad productiva nacional, de acuerdo con el foro de artículos de opinión de los técnicos del Banco Central, Página Abierta.

En el documento, se establece que esos recursos han estado distribuidos en RD$64 mil millones de recursos liberados del encaje legal y RD$17 mil millones de recolocaciones de préstamos de facilidades de liquidez rápida (FLR) programados para haber retornado al Banco Central desde el mes de junio de 2025.

Al 31 de octubre de 2025 se ha colocado el 84 % del monto autorizado bajo este programa de liquidez, equivalente a RD$68 mil millones.

De este total, RD$54 mil millones corresponden a liberaciones de encaje legal para sectores productivos a tasas de interés de hasta un 9 % anual y a las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) a tasas de interés competitivas según este segmento de mercado.

Destino recursos

Indican que los recursos liberados del encaje legal se destinaron a los sectores de comercio RD$21,528 millones, construcción RD$11,993 millones, mipymes RD$8,864 millones, manufactura RD$3,655 millones, agropecuario RD$1,212 millones y exportación RD$806 millones.

Dichos desembolsos incluyen RD$3,678 millones para la adquisición de viviendas de bajo costo por parte de familias de bajos recursos y RD$2,632 millones para préstamos hipotecarios en sentido general.

Los recursos desembolsados del encaje legal por RD$54 mil millones han beneficiado a 8,726 deudores, para un monto promedio de créditos en torno a RD$6.25 millones, reiterando la amplia dispersión y alcance de esta medida.

Adicionalmente, de acuerdo con la publicación, han sido otorgados unos RD$14 mil millones de los RD$17 mil millones habilitados para ser recolocados por vencimientos de préstamos a sectores productivos otorgados mediante facilidades de liquidez rápida.

Con este tratamiento, los sectores productivos se benefician de un mayor plazo para el uso de estos recursos financieros a tasas de interés de hasta un 9 % anual, conforme las características originales de dicha facilidad.

Opinan los técnicos del Banco Central que como efecto de las medidas implementadas y la reducción de la tasa de política monetaria (TPM) por parte del Banco Central de 5.75 % a 5.50 % en septiembre de 2025, el crédito al sector privado en moneda nacional ha registrado un mayor dinamismo.