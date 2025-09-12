LOS ÁNGELES.– El cuerpo del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles durante un evento universitario, llegó este viernes a Phoenix, Arizona, su ciudad de residencia, en medio de fuertes medidas de seguridad y homenajes públicos.

El féretro fue trasladado en el Air Force Two, avión del vicepresidente estadounidense J. D. Vance, quien ayudó personalmente a cargar el ataúd. El cortejo fue escoltado por vehículos y motocicletas de seguridad hasta la capilla funeraria Hansen Mortuary Chapel, en el norte de la ciudad.

Muestras de duelo y reconocimientos

Cientos de personas se congregaron frente a la sede de Turning Point USA, organización fundada por Kirk, para rendirle tributo con flores, velas y banderas estadounidenses. En la iglesia Dream City, se ofició una misa en su memoria, en la que se le describió como “una voz líder en defensa de la fe, la libertad y la verdad bíblica”.

Puedes leer: Los últimos instantes de Kirk antes de su muerte- un debate sobre tiroteos masivos en EEUU

La Universidad Estatal de Arizona anunció una vigilia en su honor para el próximo 15 de septiembre.

Charlie Kirk reconocimiento póstumo

Charlie Kirk, de 31 años y padre de dos hijos, fue un aliado cercano del expresidente Donald Trump, quien anunció que le otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo, la máxima condecoración civil del país.

Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario en la Universidad de Utah Valley, frente a cientos de asistentes.