ChatGPT tendrá publicidad: OpenAI iniciará las pruebas en la app

EEUU. — OpenAI inició pruebas experimentales para incorporar publicidad dentro de la aplicación de ChatGPT en dispositivos Android, un paso que marcaría un cambio sustancial en el modelo de funcionamiento de una de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas a nivel global.

La función fue detectada en una versión beta de la app (1.2025.329), donde aparecen referencias a herramientas como ads feature, search ad, search ads carousel y bazaar content, lo que sugiere la integración de resultados patrocinados dentro del sistema de búsqueda interna del chatbot.

Hasta ahora, ChatGPT se había destacado por ofrecer respuestas sin anuncios ni interrupciones comerciales, diferenciándose de motores de búsqueda tradicionales que dependen de la publicidad. La eventual llegada de contenido patrocinado supondría un punto de inflexión en la experiencia de los usuarios y en el modelo de monetización de la inteligencia artificial generativa.

Publicidad solo en la versión gratuita

De acuerdo con la información disponible, la inclusión de anuncios estaría dirigida exclusivamente a los usuarios de la versión gratuita de ChatGPT. Las suscripciones de pago, como ChatGPT Plus y planes superiores, no experimentarían cambios en esta etapa inicial.

Aunque OpenAI no ha confirmado el formato definitivo, se prevé que los anuncios puedan presentarse como banners, tarjetas promocionales o resultados patrocinados, integrados de forma contextual a las búsquedas realizadas por los usuarios.

Un giro impulsado por el crecimiento masivo

El avance ocurre en un contexto de crecimiento acelerado de la plataforma. ChatGPT registra actualmente cerca de 800 millones de usuarios activos semanales y procesa alrededor de 2,500 millones de consultas diarias, cifras que la posicionan entre los entornos digitales con mayor tráfico del mundo.

Datos divulgados por la propia compañía indican que, solo en julio de 2025, el chatbot gestionó aproximadamente 18,000 millones de mensajes semanales, lo que representa un reto significativo en términos de costos operativos e infraestructura.

Ante ese escenario, la publicidad surge como una alternativa para sostener la expansión del servicio y financiar el desarrollo continuo de nuevos modelos y funciones.

Privacidad y segmentación: las principales interrogantes

La posible incorporación de anuncios abre además un debate sobre el uso de datos y la privacidad. A diferencia de los buscadores tradicionales, ChatGPT analiza conversaciones completas, patrones de uso y estilos de interacción, lo que podría permitir una segmentación publicitaria más precisa que la ofertada por otras plataformas.

Sin embargo, OpenAI no ha detallado cómo se gestionará la personalización de los anuncios ni qué límites se establecerán en el tratamiento de la información de los usuarios. En esta fase inicial, todo apunta a que la publicidad estaría basada únicamente en el contexto inmediato de la búsqueda.

Sin fecha oficial de lanzamiento

Por el momento, la prueba se mantiene limitada a versiones experimentales y no existe una fecha confirmada para su implementación global. No obstante, la presencia de estas funciones en la beta sugiere que el desarrollo está avanzado y que un anuncio oficial podría producirse en las próximas semanas.

Mientras tanto, la industria tecnológica observa con atención un movimiento que podría redefinir la relación entre inteligencia artificial, usuarios y modelos publicitarios en el entorno digital.