‘Che’ García: «El jugador dominicano juega de igual a igual a cualquiera, no tiene miedo»

Madrid.- En su segunda etapa como seleccionador de la República Dominicana, el argentino Néstor ‘Che’ García (Bahía Blanca, 1965) sueña con llevar al combinado nacional a unos Juegos Olímpicos por primera vez y, de esta manera, dar continuidad al logro que ha supuesto estar presente en los tres últimos mundiales.

No lo tendrá sencillo, pues el billete deberá ganárselo en un Preolímpico en el que coincidirán con la Eslovenia de Luka Doncic y la Grecia de Giannis Antetoukounmpo. Pese a ello defiende que sus hombres juegan “de igual a igual a cualquiera” y que no tienen “miedo».

De la cita, de su vuelta a Fuenlabrada para prepararla y de su deseo de volver a dirigir en la liga española, ha hablado con EFE.

P- Tienen de rivales a la Eslovenia de Doncic y a la Grecia de Giannis Antetokounmpo jugando en casa. ¿Por dónde pasan las opciones de República Dominicana?

R- En nuestro grupo el primero es Egipto, vamos paso a paso. Les conozco, les he visto en amistosos cuando yo estaba con la selección de Arabia y juega bien al baloncesto. La idea es entrar entre los dos primeros y luego los que vienen en el otro cruce, Eslovenia con Doncic, Croacia y Nueva Zelanda; son bravísimos. Para mi esto es más difícil que un Mundial, porque las grandes potencias que no se clasifican se llevan a todos sus NBA y se juegan un lugar los Juegos, que es el sueño de cualquier atleta.

P- ¿Qué sensación le produce ver que esas selecciones pueden contar con esos jugadores y que la suya no tenga a Karl-Anthony Towns, Lester Quiñones o Justin Minaya?

R- La República Dominicana tiene mucho material, jugadores en la NBA que juegan muy bien. Pero muchas veces no depende de uno porque los equipos quieren darles descanso, o los quieren para entrenar, o están preparando algo y no les dan permiso. Para nosotros es una dificultad. Ahora nos ha pasado, por ejemplo, que jugadores que podían ser llamados a una preselección están en Venezuela con contrato y los clubes no les dejan venir, es obvio.

Se nos dificulta bastante juntar a todos, pero también hay mucho material y los que están aquí tienen experiencia internacional. Chris Duarte es un jugador tremendo, tenemos dos bases de primer nivel como Andrés y Jean. Y estamos esperando a ver si Delgado, que también juega en Europa, se recupera de una lesión. Más un montón de jugadores con bastante experiencia.

Se nos ha dificultado mucho este verano juntarlos, hemos tenido más trabajo fuera de la cancha que dentro tratando de lograr los permisos.

P- ¿Saben ya algo de lo que hará Al Horford? ¿Como vivieron su anillo de la NBA?

R- Estoy contento, que después de tantos años un jugador tan profesional logre el anillo… Nosotros seguimos todas las finales, contentos porque lo logró. Hemos visto imágenes de él muy feliz. Tenemos la esperanza de que venga.

Yo sé muy bien lo que es un jugador enfocado en las finales y no hemos querido hablar nada, ahora está en sus días de festejos y le esperamos con los brazos abiertos. Es una decisión de él y de su equipo. La temporada fue muy larga, pero estamos muy esperanzados con que pueda o le dejen venir.

P- En qué situación se encuentra la posible llegada al Preolímpico de Tyson Pérez. ¿Es optimista también con su caso? ¿Ha hablado con él?

R- Su actitud con nosotros es muy buena. Quiere jugar con nosotros, ya mandó una carta. He hablado con él estos días. Pedimos permiso y todo lo necesario para contar con él, pero todavía no se lo han dado. Es otra cosa que no depende de nosotros. Para nosotros hubiera sido muy importante, es un jugador que está en la ACB a gran nivel en una posición en la que hemos estado buscando desde mi llegada.

P- Lleva en el cargo de seleccionador desde el 2022. ¿Ha notado que ha habido una evolución en el equipo? ¿Va al ritmo que usted desea?

R- Hemos logrado cosas importantes. Ya estuve en el 2019 cuando pasamos a segunda ronda ganándole a una potencia como Alemania, nos clasificamos para el Mundial en una situación en la que hubo que ganar nueve partidos de doce, hemos ganado la medalla de oro en Centroamérica… este equipo ya está formado y sabemos todos lo que queremos aunque por ahí puede venir unos y otros.

El contexto que tenemos y el ambiente es bueno. El jugador dominicano le juega de igual a igual a cualquiera, no tiene miedo. Eso es lo mejor. Ellos juegan en cualquier lado y eso para mi como entrenador es una bendición.

P- No es su primera experiencia como seleccionador, también lo fue por ejemplo de Argentina, su país. Después de cinco ediciones seguidas, con dos medallas en ellas, no va a estar en los Juegos. ¿Qué cree que hace falta para que el equipo recupere su grandeza?

R- Argentina la tiene, es una potencia en el mundo, siempre ha estado entre los primeros cuatro en el ránking FIBA y tiene jugadorazos. Creo que esto es muy difícil, porque hay grandes selecciones que se quedan fuera porque son solo doce.

Pero Argentina es grandísima. Hay veces que puede pasar, una vez te toca entrar y otra vez no porque el baloncesto está muy globalizado. Depende de cómo se junte en ese momento. Cualquiera hoy en día pude entrar y también quedarse fuera.

P- ¿Qué supone para usted volver a jugar en Fuenlabrada, donde dejó muy buenas sensaciones?

R- Es mi casa. Yo soy un defensor de que las selecciones vengan acá, yo vine con Venezuela cinco años y así logramos cosas. Más allá de que España es un país que me maravilla y me encanta, aquí logras todo porque tienes buena comida, están concentrados, las canchas en las que practicamos están al nivel, varios equipos vienen y uno puede competir y ajustar cosas en amistosos.

El hecho de jugar en Fuenlabrada me da mucha alegría, el otro día fuimos a entrenar y me encontré con todos los compañeros que trabajan en el club. La sensación fue divina, tengo un recuerdo hermosísimo de mi paso por allí.

P- ¿Le gustaría volver a entrenar algún día en la ACB?

R- Sí, por supuesto. Hoy en día es uno de mis sueños poder lograr volver porque me gusta el país, me gusta la competencia. La ACB está entre las tres mejores ligas del mundo junto con la NBA y la Euroliga. Es uno de mis sueños, mi representante lo sabe y me encantaría estar aquí.

P- ¿Hay opciones de que eso suceda en el corto plazo?

R- Veremos.