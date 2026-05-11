La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó que ya está habilitada en todo el país la renovación anticipada del pasaporte para quienes deseen obtener el nuevo pasaporte electrónico, sin necesidad de esperar la fecha de vencimiento del documento y sin costo adicional.

La medida permitirá que los ciudadanos puedan realizar el cambio al nuevo formato de manera más ágil y sin restricciones relacionadas con la vigencia de su libreta actual.

Según explicó la institución, esta disposición forma parte del proceso de modernización que busca simplificar los trámites y mejorar la atención a los usuarios.

“Desde el inicio concebimos esta transición al pasaporte electrónico como un proceso gradual, responsable y centrado en la capacidad operativa de la institución. Hoy, gracias a la ampliación de nuestros servicios y a la apertura de nuevas oficinas, estamos en condiciones de cumplir con la ciudadanía”, expresó el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.

Hasta ahora, la renovación hacia el pasaporte electrónico solo estaba permitida para ciudadanos cuyos documentos tuvieran hasta dos años de vigencia restante. Con la nueva disposición, cualquier dominicano podrá solicitar el cambio, sin importar la fecha de vencimiento de su pasaporte actual.

Comienza emisión del Pasaporte Electrónico en el Cibao

La DGP también anunció el inicio de la emisión del pasaporte electrónico en su oficina de San Francisco de Macorís, como parte de la expansión progresiva del servicio en la región del Cibao.

La captura de datos comenzó el pasado 6 de mayo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes.

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“Estamos eliminando barreras para facilitar el acceso a un documento de viaje que eleva la experiencia de viaje de los dominicanos, acercando el servicio y la atención a la gente”, afirmó Ramírez.

De su lado, la gobernadora de Duarte, Ana Xiomaea Cortés, señaló que la apertura del servicio representa “una muestra del crecimiento de la provincia Duarte y la firme decisión de colocar el país a la altura de los estándares internacionales”.

Los ciudadanos podrán realizar el trámite mediante cita previa, seleccionando la oficina de San Francisco de Macorís a través de los canales oficiales de la institución.

El pasaporte electrónico tendrá una vigencia de 10 años para adultos y de cinco años para menores de edad.

La institución recordó además que continúa disponible el servicio de urgencias para casos debidamente justificados en la sede principal del Distrito Nacional, sin necesidad de cita previa.