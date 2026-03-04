China mandará enviado especial a Oriente Medio para mediar en la crisis

Pekín.– El enviado especial de China para Oriente Medio viajará a la región para tratar de mediar en la escalada iniciada por los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, anunció este miércoles el ministro chino de Exteriores, Wang Yi.

Wang avanzó el envío del representante durante una conversación telefónica con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, a quien transmitió que la propagación del conflicto es algo que el país asiático «no desea ver».

«China insta encarecidamente a todas las partes a cesar las operaciones militares, reanudar el diálogo y la negociación lo antes posible y evitar una mayor escalada de las tensiones», señaló el ministro, quien calificó de «inaceptable» el uso indiscriminado de la fuerza, en especial «contra civiles inocentes u objetivos no militares», según un comunicado de la Cancillería china.

Además, aseguró que China «aprecia la moderación y el compromiso de Arabia Saudí con la resolución pacífica de las diferencias» y que «la reconciliación lograda entre los países de la región es inestimable y merece ser valorada y promovida».

Estas últimas palabras de Wang pueden entenderse como una referencia velada a la reanudación de relaciones entre Arabia Saudí e Irán a finales de 2003, un proceso en el que China actuó como mediadora y que Pekín considera uno de sus mayores logros en Oriente Medio.

Por su part,e el ministro saudí manifestó a Wang su preocupación por que el conflicto siga propagándose y se intensifique, y subrayó que su país «se reserva el derecho a la legítima defensa, con la esperanza de que la crisis se pueda reducir y avanzar hacia una desescalada».

El jefe de la diplomacia saudí dijo asimismo que Riad está dispuesta a fortalecer la comunicación y la coordinación con China para promover la paz y detener el conflicto, de acuerdo al comunicado oficial de Pekín.

Wang habló hoy también con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdalá bin Zayed, a quien insistió en que «no se debe traspasar la línea roja de la protección de los civiles durante el conflicto; no se deben atacar objetivos no militares como los energéticos, económicos y de subsistencia, y se debe mantener la seguridad de las rutas marítimas».

En contacto por tecer día

Este es el tercer día consecutivo en que el jefe de la diplomacia china mantiene contactos con países implicados o afectados por el conflicto, entre ellos Israel u Omán, además de Irán, un estrecho aliado político de China, también su mayor socio comercial.