Málaga (España).- Chris Duarte, jugador internacional dominicano del Unicaja, asegura en una entrevista con la Agencia EFE que sería “un sueño” jugar la próxima Copa del Mundo 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con República Dominicana y analiza el “buen momento” de su selección nacional, que tiene “mucho talento”.

“Claro que sueño con jugar un Mundial y unos Juegos Olímpicos con la selección. Según me han contado mis compañeros que lo han vivido, es una experiencia bonita y lo tengo ahí marcado en rojo”, asegura el jugador ex NBA que milita en el Unicaja de la Liga ACB.

Para Chris Duarte, el baloncesto en Dominicana vive una edad dorada: “Nosotros estamos teniendo un buen momento ahora mismo. Tenemos mucho talento, siempre lo he dicho. Si miran las entrevistas mías de antes, siempre he dicho que Dominicana tiene mucho talento”, cuenta a EFE.

“Tenemos a Jean Montero en Valencia; Andrés Feliz en Real Madrid; tenemos a Jassel Pérez en el Covirán Granada; estoy yo aquí en Málaga; tenemos a Ángel Luis Delgado en Turquía y a otros jugadores de buen nivel jugando en buenas ligas. A ver si también Tyson Pérez, aunque no sé si es español o dominicano (risas)”, analiza.

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Chris Duarte, jugador internacional dominicano del Unicaja, asegura que sería «un sueño» jugar la próxima Copa del Mundo 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con República Dominicana y analiza el «buen momento» de su selección nacional, que tiene «mucho talento». (EFE/ JORGE ZAPATA)

Su apodo en el país es Chris ‘El Padre de la Patria» Duarte, algo que se toma con buen humor y a lo que resta relevancia- “De verdad que sí, me siento bien que la gente me muestre ese cariño así. Pero a ver, ese es un zapato difícil de llenar. Yo no lo digo, no ando en la calle diciendo que soy el padre de la patria. Que lo digan ellos y me hace sentir bien. Pero sí entiendo y estoy consciente de que es un zapato que no se llenará nunca. Lo que hizo Juan Pablo Duarte por nuestra cultura y nuestro país es intocable”.

El escolta-alero del Unicaja de Málaga “siempre” echa de menos su tierra. “Siempre que tengo vacaciones, ese es el primer destino que cojo”, asegura, “allí tengo a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mi familia, es mi tierra y mi cultura, es difícil olvidarte de tu cultura, de tu gente y de lo que viviste allí. Ese es el destino número uno mío”.

Su estilo de vida en la capital de la Costa del Sol sigue siendo diferente al que tuvo en Puerto Plata.

“Ya cuando tú te crías en un lugar, es difícil adaptarte a otro. Yo en Dominicana estuve hasta los 16 o 17 años, ya era un hombrecito. La vida allá es diferente para mí. La gente está en la calle pasándola bien, tienen veinte mil problemas encima y viven la vida como si no tuvieran ningún problema. A mí me encanta eso”.

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“Yo tengo un tío que es el ejemplo perfecto. Tiene buena sonrisa, siempre está alegre, haciendo chistes, con buen humor, y es un hombre que a veces está en mala, que necesita ayuda. Eso es lo que me gusta de mi gente y de mi cultura, ir la playa, los ríos, comida, jugar dominó, béisbol, baloncesto… es el país de la alegría”, resume.

Por ello, se muestra orgulloso de la evolución que ha tenido su deporte en su patria en los últimos años- “Cuando vas a Dominicana ves el talento y dices- guau, de verdad que hemos evolucionado. Hoy en día ya no es solo béisbol, antes nada más era eso, béisbol en todos lados. Hoy en día es baloncesto y béisbol. Eso es bonito”.