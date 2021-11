Chú Vásquez: “En el país no se puede seguir viviendo como chivo sin ley”

Santo Domingo.- El Ministro de Interior de Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chú Vásquez) dijo este miércoles que en el país no se puede seguir viviendo como chivo sin ley, por eso es importante identificar a los extranjeros que viven de manera ilegal en el país.

“Nosotros tenemos que saber cuántos son, quienes son, donde están, a que se dedican”. “En el país no se puede seguir viviendo como chivo sin ley, que no se tiene control del territorio, cómo nosotros vamos a ser exitosos en la aplicación de una política de seguridad ciudadana si nosotros no podemos identificar al ciudadano extranjero que vive en el país sin ningún tipo de control”, puntualizó el funcionario.

Chú Vásquez indicó que para resolver el problema de la no identificación de extranjeros, el Consejo Nacional de Migración comenzó a implementar una serie de medidas con el fin de controlar e identificar a las personas que viven de manera irregular en el país.

La ONU y Haití

En el almuerzo realizado por el Grupo Corripio, el ministro al ser cuestionado por los periodistas sobreel llamado que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que la República Dominicana suspenda la detención y deportación de parturientas haitianas ya que estás acciones violentan los derechos humanos, respondió que el país no tiene la capacidad para seguir costeando los gastos de parturientas extranjeras.

“El Estado Dominicano no tiene la capacidad física ni económica para seguir costeando esa situación, eso ha llegado a que este año más del 40% de parturientas son extranjeras sin ningún tipo de compromiso”, manifestó.

Atendiendo la sugerencia del Consejo Nacional de Migración, Vásquez expresó que los casos de emergencias seguirán siendo a tendidos en los hospitales de la República Dominicana.

Comunidad internacional

Sobre el tema, Chú Vásquez dijo que pese a los llamados que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader en los escenarios internacionales, para ir en auxilio de Haití, la comunidad internacional se ha aportado de manera indiferente y hasta el momento no ha dado ninguna respuesta.

«Nosotros le hemos dado Haití el pan que deberíamos darle a nuestros hijos,» señaló.

Puntualizó que no existe nación que haya sido más solidaria con Haití que la República Dominicana, pero que es tiempo de que los organismos internacionales intervengan ante la situación que se vive actualmente en la parte oriental de la isla.