Dicen 49% partos en La Romana son de haitianas

El 49 por ciento de los partos que se producen en hospitales de la provincia turística de La Romana se trata de mujeres haitianas, afirmó ayer el diputado perremeísta Eugenio Cedeño, quien calificó de preocupante la cantidad de indocumentados que pululan en esa demarcación.

“Es alarmante la cantidad de haitianas indocumentadas que van a parir en hospitales públicos de La Romana”, expuso el legislador de esa provincia que señaló que la gran cantidad de indocumentados que están viviendo en esa provincia.

Eugenio Cedeño aseguró que las haitianas no acuden a centros privados porque tendrían que pagar

“El 49 por ciento de las parturientas son haitianas, de 100 mujeres que paren en La Romana 49 son haitianas. Allá en La Romana hay una población haitiana grande, por el hecho de la industria turística y la industria cañera”, expuso el reelecto legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Romana.

Sostuvo que eso ocurre en hospitales públicos, contrario a los centros privados, donde estos indocumentados no acuden porque tienen que pagar los servicios prestados.

En tal sentido, Cedeño instó a la Dirección de Migración tomar medidas para controlar la cantidad de haitianos de estatus irregular que se encuentran en el territorio nacional.

“Estamos invadidos y el Gobierno tiene que desarrollar una política seria en República Dominicana para controlar la migración ilegal haitiana, que es grande”, expuso al conversar con El Nacional.

En esa provincia existen cinco hospitales de la red pública, siendo el más grande el Francisco Gonzalvo donde acude el mayor número de pacientes.

Tratamos de obtener una reacción del Servicio Nacional de Salud sobre el tema de las parturientas, pero no recibimos respuesta.

Apoya reforma

Sobre la reforma a la Constitución sometida por el Poder Ejecutivo, el congresista dijo ser obediente de la línea de su partido y que por tanto apoyaría la misma.

No obstante, Cedeño, quien es parte de la comisión bicameral que estudiará el proyecto legislativo, expresó que no está de acuerdo con algunos de los cuatro puntos que establece la iniciativa.

Señaló que ya el presidente Luis Abinader se reunió con los legisladores oficialistas y les planteó que quiere que lo que se apruebe en la comisión bicameral sea lo que lleve al seno de la Asamblea Nacional, sin incurrir en disidencia al proyecto original sometido.

“Eugenio Cedeño no entrará en contradicción con el Presidente de la República ni con lo que ha propuesto. Mi disposición es votar por lo que el Presidente ha enviado, pero no estoy de acuerdo con algunos aspectos, porque tengo mi forma de pensar, si tú me preguntas a mí si estoy de acuerdo con que se disminuya el número de diputados te digo que no”, externó.

Dijo que difícilmente vote por ese punto, aunque aclara que estaría de acuerdo para lograr un punto intermedio para reducir de 190 a 175 la cantidad de diputados.

En cuanto a que el procurador general sea electo por el Consejo Nacional de la Magistratura, dijo que tampoco está de acuerdo con que el mandatario renuncie a esa prerrogativa.

Puntos

El proyecto de reforma a la Carta Sustantiva, sometido el lunes de la pasada semana, contempla disminuir el número de diputados de 190 a 193; que el procurador general sea seleccionado por el CNM, unificar las elecciones y un candado en lo relativo a la repostulación.