Montecristi.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), dispuso el cierre de una estación de expendio de combustibles en el municipio de Castañuelas, tras comprobar mediante análisis de laboratorio que la gasolina comercializada como premium no cumplía con los estándares mínimos de calidad.

La clausura se ejecutó durante un operativo de inspección encabezado por técnicos del MICM y miembros del CECCOM, quienes tomaron muestras del combustible para su evaluación. Los resultados confirmaron la irregularidad en la calidad del producto ofrecido a los consumidores.

Un técnico del MICM procede a clausura una estación de gasolina en Castañuelas por venta de combustible adulterado

Ante esta situación, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de las operaciones del establecimiento, dejando constancia en las actas oficiales para los fines legales correspondientes.

El MICM y el CECCOM mantienen un programa de supervisión continua en todo el territorio nacional, que incluye inspecciones periódicas para detectar y sancionar a personas físicas y jurídicas que operen de manera irregular en la comercialización de combustibles o en el almacenamiento con fines de venta.

Las instituciones reiteraron su compromiso de garantizar la calidad de los combustibles, proteger la seguridad de los consumidores y combatir prácticas ilícitas que violen las normativas del sector.