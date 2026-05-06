Un mensaje contundente de justicia por maltrato animal

Mildred Margarita Victoriano

Condenada por crueldad animal

Su condena a un año de prisión, sin importar que sea suspendida, y al pago de 25 salarios mínimos por maltratar a una perra es un contundente mensaje para toda la sociedad. Se le acusó de echar agua caliente y golpear con una botella a una perra, tal vez sin saber que con la acción violaba la ley 248-12 sobre protección de los animales.

Laura Fernández

Presidenta electa de Costa Rica

Con escenario tan minado como el que heredará del presidente saliente Rodrigo Chaves Robles tendrá necesariamente que revisar muchas decisiones, a pesar de la continuidad que ha proclamado, para garantizar la gobernabilidad. La disensión en un país que era un referente en materia de democracia se ha convertido en un delito.

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León XIV

Jefe del Vaticano

Importante que con su liderazgo espiritual alerte sobre las violaciones a la libertad de prensa en naciones democráticas. Restricciones al ejercicio de la libertad de prensa como las impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y Argentina han sonado la alarma sobre las limitaciones al ejercicio periodístico.