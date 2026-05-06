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Brayan Bello toma un nuevo aire para tener su mejor actución de la campaña

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Brayan Bello toma un nuevo aire para tener su mejor actución de la campaña

Apelando a que lo importante no es cómo se inicia, sino cómo se termina, Brayan Bello tomó un nuevo aire y logró tener su mejor presentación de la temporada para conducir a Boston a un aplastante triunfo 10-3 sobre Detroit.

Con su actuación del martes, el dominicano deja atrás sus seis aperturas anteriores en las que registró efectividad de 9.12 y no estaba teniendo los resultados esperados.

“Ahora mismo voy a volver a mi habitación, intentaré relajarme y convencerme de que la temporada empieza hoy”, externó Bello.

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Luego de lanzar siete episodios, de una carrera y siete ponches, reconoce que tiene espacio para seguir mejorando en lo que resta de campaña. 

“Aún queda mucha temporada, cuatro o cinco meses. Lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas”, consideró el nativo de Samaná.

Bello, quien entró a juego en la segunda entrada, explicó que se mantuvo enfocado en cada bateador y en cada lanzamiento. 

“Pude lanzar cada lanzamiento para strike y controlar cada uno de ellos”, manifestó.

La decisión del dirigente Chad Tracy de utilizar a Bello desde la segunda entrada respondió a la intención de evaluar su condición, luego de un inicio que lo sacó momentáneamente de la rotación.

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David Hernandez Abreu

David Hernandez Abreu

Licenciado en Comunicación Social, con más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo, escrito, radial y televisivo, teniendo como prioridad el deporte nacional y sus protagonistas.