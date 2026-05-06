Para la actriz y humorista Jacqueline Estrella, la pasión y la energía que le imprime a cada uno de sus personajes ha sido el secreto que le ha permitido permanecer vigente por más de tres décadas.

“Cada personaje que creo o que imito es un ser humano y cuenta una historia con una actitud divertida, jocosa y emocional, muy propia de su esencia, de su realidad (económica, social, política, cultural, etc.), y todo esto siempre conecta con el público; la gente siente la energía y el entusiasmo que le imprimes a cada personaje”, destaca la actriz.

Recuerda como una brújula constante el consejo que en su momento le dio el fallecido comunicador Freddy Beras-Goico: “No dejes que el público adivine tu próximo paso, tus chistes o la rutina de tu comedia, tienes que sorprenderlos”, y esa filosofía se ha convertido en regla de oro en su carrera, impulsándola a renovarse continuamente sin perder su esencia.

Para Estrella, cada etapa tiene su propia vida y su propia energía. Su carrera, asegura, es cuestión de disciplina, constancia y renovación, entendiendo que cada momento exige activar lo necesario para seguir avanzando. En ese proceso, el mundo digital se ha convertido en un aliado importante, ya que le permite estar al tanto de todo rápidamente. Allí encuentra historias y personas que la inspiran diariamente en sus creaciones y libretos.

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El regreso a la TV de Estrella

Su regreso a la televisión con el programa “Too Much” representa mucho más que un nuevo proyecto: es un reencuentro con sus raíces. La televisión fue el medio que la vio nacer y Telemicro la plataforma que le abrió las puertas. Por eso, volver tiene un significado especial.

La invitación llegó de la mano de Miguel Alcántara, y se consolidó tras una reunión con Juan Ramón Gómez Díaz, quien le pidió apostar no solo por sus personajes clásicos, sino también por nuevas creaciones.

Ella ya estaba preparada: tenía una carpeta lista para “romper”, como dice entre risas. El reto diario de crear contenido, de decidir qué personaje “saldrá al bate” y lograr conectar con el público, es para ella tan exigente como divertido. Compartir con un equipo experimentado y con figuras invitadas que desfilan constantemente en el programa suma dinamismo a esta etapa que define como una doble alegría.

En paralelo, su incursión en el humor digital ha sido más natural de lo esperado. Su autenticidad, esa mezcla de “loquera”, voz ronca y estilo único, ha encontrado eco en nuevas audiencias. Estrella no solo publica contenido, también escucha: lee comentarios, interactúa y observa lo que la gente expresa en redes. Esa retroalimentación le ofrece una radiografía del sentir dominicano, que luego traduce en humor.

Personajes como Kiki Nike y Mami Doll son prueba de esa capacidad de observación. El primero, un “tiguere” de barrio que busca dinero como sea; la segunda, una joven obsesionada con la apariencia física por encima del talento. Ambos reflejan realidades reconocibles, lo que facilita que el público los identifique de inmediato. Detrás de la comedia, sin embargo, siempre hay un mensaje de fondo, una invitación a la reflexión.

A través de “Too Much” y de sus redes sociales, la experimentada actriz expone otros nuevos personajes que han tenido gran pegada en el gusto del público, como La viajera, Ana Siono, Faribe Manita Linda, La Trucha, Sr. Jiménez, Candita la Candidata, La hermana hembra evangélica y otros muchos.

En este tiempo de carrera ha logrado inolvidables aplausos en puestas en escena como “La Lupe, conversión de una diva”, que fue presentada en RD y Estados Unidos; y más recientes, y con varias reposiciones, en el montaje “Mis tres suegras”. Fue parte del exitoso streaming “Show de humor, Reinas de la risa”, hecho en Punta Cana para ser proyectado digitalmente a nivel internacional.

Humor dominicano

Al mirar la evolución del humor dominicano, Estrella reconoce un crecimiento notable. Más allá de la televisión, el género ha encontrado espacio en el cine, los bares, el “stand-up” y, sobre todo, en las redes sociales, donde conviven aficionados y profesionales, ampliando la diversidad de estilos y voces.

Después de 37 años en los medios, su aprendizaje es contundente: la fe ha sido su sostén, la resiliencia su herramienta y la dignidad una línea que nunca negocia. Sabe que el camino no ha sido fácil; ha enfrentado críticas, momentos de tristeza y dudas, pero insiste en la importancia de levantarse, sanar y continuar. También resalta el valor de las relaciones humanas, la disciplina y la necesidad constante de crear.

De cara a la celebración de su trayectoria, adelanta que el público verá nuevas facetas suyas, momentos emotivos, colaboraciones importantes y el regreso de personajes queridos que tendrán su espacio protagónico. Será, promete, un encuentro lleno de sorpresas.

Hoy, en una etapa más madura, sus aspiraciones son claras: vivir en paz, crear con libertad y seguir haciendo feliz a la gente a través del humor. Y al público que la ha acompañado durante generaciones, le deja un mensaje cargado de gratitud y orgullo. Estrella está convencida de que ha valido la pena luchar por sus sueños, de que su historia es también la historia del humor dominicano, y de que, en medio de todo, el humor sigue siendo una de las herramientas más poderosas para conectar, sanar y, “quizás, salvarnos”.