Cinco personas resultan heridas de bala durante un “teteo” en Las Palmas de Herrera

Santo Domingo Oeste.— Cuatro hombres y una mujer resultaron heridos de bala la madrugada de este lunes durante un “teteo” que se celebraba en la calle Proyecto, del sector Las Palmas de Herrera.

La Dirección Regional Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional, encabezada por el general Eddy F. Pérez Peralta, identificó a los heridos como Joelvi Alberto Tapia García, de 21 años; Frankelly Montero Feliz, de 30; Rainiell Roberto Peña Zaya, alias “Cuñeco”, de 31; Ghislaine Edward Gómez, de 22; y Yennifer Polanco, quien está siendo intervenida quirúrgicamente en el Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana.

De acuerdo con un informe preliminar, Tapia García presenta una herida de bala en el tórax, mientras que los demás lesionados presentan impactos en los glúteos izquierdo y derecho, excepto la mujer, cuya condición requirió intervención quirúrgica.

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Según versiones ofrecidas por algunos de los heridos, el hecho ocurrió cuando compartían en el referido “teteo”, momento en que llegaron varios individuos identificados solo por los apodos de Lester del Rosario, “El Diablito”, “El Depo” o “El Flaco”, “Atrian” y “El Socio”, quienes, sin mediar palabras, comenzaron a disparar contra el apodado “Cuñeco”, con quien supuestamente mantienen viejas rencillas personales.

Las autoridades informaron que los presuntos autores del tiroteo, quienes se encuentran prófugos, fueron captados por cámaras de vigilancia de la zona.

Los heridos, residentes en distintos sectores de Herrera, reciben atenciones médicas en el Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana.

En tanto, el director regional de la Policía en Santo Domingo Oeste, general Pérez Peralta, exhortó a los presuntos responsables del hecho a entregarse por la vía que consideren pertinente, a fin de evitar enfrentamientos con los agentes policiales que les siguen la pista para su captura.