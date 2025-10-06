SANTIAGO.-Un teteo terminó con un saldo trágico la madrugada de este lunes con dos muertos a balazos y varios heridos, en un hecho ocurrido en el populoso sector de Pueblo Nuevo, al norte de esta ciudad.

Los fallecidos fueron identificados como Scory Manuel Tejeda, de 23 años de edad y un tal Capitual, mientras que los nombres de los heridos, quienes fueron ingresados en varios centros de salud de la localidad, no fueron revelados.

Un teteo en la calle Anacaona Almonte de Santiago terminó en tragedia con dos muertos a balazos y varios heridos, según reportes policiales.

El incidente ocurrió en la calle Anacaona Almonte esquina Libertad, donde funcionan varios colmados o colmadones, y con frecuencia se reúnen ciudadanos a ingerir bebidas alcohólicas, principalmente los fines de semana.

Según versiones de vecinos, pasadas las cinco de esta madrugada, se escucharon discusiones entre varios jóvenes que se encontraban en el teteo y luego varios disparos.

“Yo escuché a alguien decir, que tú va a ver lo que va a pasar ahora, y se escucharon detonaciones”, expresó Cristian Vargas, residente en la calle Libertad.

Esta media mañana, la oficina de relaciones públicas del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que investigaba el caso, pero no ofreció identidades de los fallecidos ni de los heridos.

Los teteos en la República Dominicana son fiestas improvisadas en las vías públicas y que últimamente han dejado un gran saldo de muertos y heridos, hechos que tienen origen por discusiones por asuntos variados.