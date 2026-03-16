Gómez Mazara resalta compromiso del INDOTEL con diáspora dominicana en Pensilvania

La presidenta del Frente de Mujeres del PRM en Pensilvania, Tomasina Sosa, sostuvo un encuentro con Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), donde conversaron sobre distintos temas relacionados con la comunidad dominicana que reside en ese estado de Estados Unidos.

Durante la reunión, ambos destacaron la importancia de fortalecer la inclusión digital y la educación financiera para los dominicanos en el exterior. Estas iniciativas buscan mejorar la conectividad, promover la ciberseguridad y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas para la diáspora.

En ese sentido, Gómez Mazara reiteró que INDOTEL continúa trabajando para impulsar la formación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), con el objetivo de preparar talento humano capaz de responder a las demandas de la nueva generación.

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Explicó que la formación en estas áreas es clave en el mercado laboral actual, ya que incluye campos con alta demanda como la inteligencia artificial, la seguridad blockchain y el internet de las cosas.

Por su parte, Tomasina Sosa valoró las iniciativas impulsadas por INDOTEL en favor de los dominicanos en el exterior y resaltó la importancia de mantener una relación cercana con las instituciones del país.

La líder comunitaria afirmó que para la diáspora es fundamental seguir fortaleciendo los vínculos con la República Dominicana y trabajar de manera conjunta por el desarrollo de su comunidad.

Asimismo, la inclusión digital y la educación financiera son herramientas esenciales para empoderar a los dominicanos, facilitar su acceso a la tecnología y permitirles desenvolverse con mayor seguridad y oportunidades en la era digital.

Sosa destacó que la diáspora necesita cada vez más acceso a herramientas tecnológicas y formación financiera que les permita crecer y desarrollarse, asegurando que este tipo de encuentros fortalece el compromiso de trabajar por una comunidad dominicana más preparada y conectada.