Un total de ocho producciones y coproducciones cinematográficas de 12 países europeos, son presentadas en la décima cuarta edición de la Muestra de Cine Europeo en el país, un evento organizado por la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana.

La muestra que inició este miércoles 4 se mantendrá en cartelera hasta el 11 de diciembre, con tres tandas diarias, a las 5:00 de la tarde, 7:00 y 9:00 de la noche, con entradas libres de costos.

Dramas, documentales y ficciones del séptimo arte europeo llegan a República Dominicana y serán proyectadas en las salas de cine Caribbean Cinemas FineArts de NovoCentro.

Como cada año, esta muestra de cine europeo trae lo mejor y más representativo del cine europeo al público dominicano e invita a conversar sobre temas que la UE promueve dentro y fuera de sus fronteras.

Los filmes provenientes de Slovenia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Bulgaria, Polonia, Hungría, Francia, República Checa, Portugal, Letonia y Dinamarca, abordan temas sociales, la paz, la solidaridad, la libertad y la igualdad. Una selección de lo más relevante que está ocurriendo en el viejo continente llega para ser disfrutada por el público dominicano y para inaugurar el evento fue proyectado filme Stranger in Paradise del director holandés Guido Hendrikx.

Las películas que se proyectarán y que se encuentran en cartelera son: Consequences, Homo Sapiens, King of Belgians, Mug, Out, Saint George, Sami Blood y Stranger in Paradise; y estarán en su idioma original con subtítulos en español.