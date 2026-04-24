Los herederos de Michael Jackson enfrentan una demanda por presunto abuso y manipulación

Los Ángeles, EE. UU. – Los herederos del fallecido cantante Michael Jackson enfrentan una demanda presentada por cuatro hermanos, quienes alegan haber sido víctimas de abuso sexual y manipulación durante su infancia.

La denuncia fue interpuesta en febrero ante un tribunal de Los Ángeles, pero cobró notoriedad pública tras una entrevista de los demandantes con el diario The New York Times.

Los denunciantes pertenecen a la familia Cascio, originaria de Nueva Jersey, y aseguran haber mantenido una relación cercana y compleja con el artista.

Señalamientos de manipulación y abuso

Según el testimonio de los hermanos, durante su niñez habrían sido sometidos a un proceso de manipulación psicológica, lo que dificultó que cuestionaran las supuestas conductas inapropiadas en su momento.

De acuerdo con la demanda, los hechos habrían ocurrido en diversos lugares, incluida la residencia del cantante.

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Las acusaciones fueron rechazadas por el entorno del artista. El abogado Marty Singer calificó la demanda como “un intento desesperado por obtener dinero”.

Antecedentes judiciales A lo largo de su carrera y tras su fallecimiento, Michael Jackson ha estado vinculado a múltiples procesos judiciales por acusaciones de abuso sexual infantil, aunque nunca fue condenado. Uno de los casos más notorios ocurrió en 1993, cuando fue acusado por Jordan Chandler, proceso que concluyó con un acuerdo extrajudicial millonario.

Posteriormente, surgieron otros testimonios de familias que denunciaron situaciones similares, contribuyendo a un historial legal controvertido en torno al artista.

La entrevista de los hermanos Cascio coincide con el estreno mundial de la película biográfica Michael, protagonizada por Jaafar Jackson.

El filme recorre la vida del llamado “Rey del Pop”, desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música global.

Caso en desarrollo

El proceso judicial se encuentra en una fase inicial, y hasta el momento no se han emitido decisiones por parte de las autoridades. La nueva demanda reaviva el debate en torno al legado del artista y las acusaciones que han marcado su trayectoria.