Bisonó supervisa obras en Puerto Plata y participa en Expo Construcción 2026

Puerto Plata, RD. – El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, desarrolló una agenda de trabajo en la provincia Puerto Plata que incluyó la supervisión de obras en ejecución, evaluación de nuevos proyectos habitacionales y su participación en la Expo Construcción e Inmobiliaria Puerto Plata 2026.

Supervisión de hospital en Altamira

La jornada inició en el municipio de Altamira, donde el funcionario inspeccionó los avances del Hospital Municipal Joaquín Mendoza, obra que registra un 56 % de ejecución.

Durante el recorrido, acompañado por autoridades del centro de salud y representantes de la empresa contratista, Bisonó reiteró la importancia de cumplir con los plazos establecidos y garantizar la calidad de la infraestructura.

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El ministro destacó que el enfoque de su gestión no se limita a la construcción, sino a la entrega de hospitales completamente operativos, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud (SNS), incluyendo la preparación del personal que estará a cargo de su funcionamiento.

Proyecto habitacional en Montellano

Como parte de su agenda, Bisonó evaluó un terreno en el municipio de Montellano destinado a un proyecto de 112 apartamentos, orientado a la reubicación de familias afectadas por lluvias.

En esta actividad participó la senadora Ginette Bournigal, junto al equipo técnico del ministerio.

El funcionario explicó que el terreno fue seleccionado tras evaluaciones técnicas, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y reducir riesgos de vulnerabilidad. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de adecuación del diseño previo al inicio de construcción.

La agenda incluyó además la visita a una infraestructura que será desarrollada como un nuevo Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en la provincia, como parte de los esfuerzos para fortalecer la educación técnica y ampliar oportunidades para la juventud.

Participación en Expo Construcción 2026

Como cierre de la jornada, el ministro participará en la inauguración de la Expo Construcción e Inmobiliaria Puerto Plata 2026, donde tendrá a su cargo las palabras iniciales. En esta edición, el evento fue dedicado a Bisonó en reconocimiento a su trayectoria.

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones mantiene un programa de supervisión continua en todo el país, con el propósito de asegurar la ejecución eficiente de los proyectos, la toma oportuna de decisiones y el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía.