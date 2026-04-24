El 10 de abril, la delegación oficial —integrada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a Sanz Lovatón y el ministro de Hacienda, Magín Díaz— se reunió con el expresidente Danilo Medina y la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Santo Domingo.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo ‘Yayo’ Sanz Lovatón, aseguró este viernes que la economía dominicana mantiene un crecimiento de un 5 %, pese al impacto de la crisis internacional provocada por la escalada bélica en Medio Oriente.

El funcionario ofreció la declaración tras participar en un encuentro con representantes de la Mesa del Diálogo Evangélico y Representación Cristiana, como parte de la ronda de consultas que desarrolla el Gobierno para evaluar el impacto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre la economía nacional.

En ese sentido, el presidente de la entidad, pastor Reynaldo Franco Aquino, valoró como positiva y productiva el encuentro con la comsión del Gobierno, tra resaltar que, pese a la crisi que afecta al mundo por los enfretamnitois entre Estados Unbidos e Iran, la adminitracion Abinader, ha iniciado una serie de consultas para socializar las medidas y procurar consensos que permitan sostener el crecimiento económico y mitigar el impacto de la guerra en sobre los hogares dominicanos.

Sanz Lovatón afirmó que, a pesar del escenario global marcado por la volatilidad en los precios del petróleo y las tensiones en la cadena de suministros, la República Dominicana ha logrado sostener su ritmo de crecimiento gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Explicó que la estrategia oficial frente a la crisis se sustenta en tres ejes fundamentales: proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, mantener la producción nacional y mejorar la eficiencia del gasto público.

El encuentro con líderes evangélicos forma parte de la agenda de diálogo impulsada por el presidente Luis Abinader, quien ha sostenido reuniones con distintos sectores políticos, sociales y religiosos para construir consensos frente a los efectos económicos derivados del conflicto internacional.

Durante la actividad, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la importancia de integrar al liderazgo evangélico en estas consultas, al considerar que representa un actor clave por su influencia moral y social en la sociedad dominicana.

Sanz Lovatón se ha convertido en uno de los principales voceros técnicos del Gobierno en esta agenda de conversaciones, en la que se busca definir respuestas económicas orientadas a mitigar los efectos de la crisis externa sobre los hogares dominicanos.

La reunión con la Mesa del Diálogo Evangélico se produce después de encuentros similares con actores políticos, incluyendo una reunión celebrada el 10 de abril con el expresidente Danilo Medina y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, en la que el exmandatario indicó que esperará conocer el plan definitivo antes de fijar posición pública.

El Gobierno ha insistido en que mantendrá abierto este proceso de consultas para fortalecer la capacidad de respuesta económica del país ante un escenario internacional marcado por la incertidumbre.