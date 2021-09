Cirque du Soleil trae el espectáculo “Kooza”

Santo Domingo.- Cirque du Soleil sale de gira poscovid con el espectáculo itinerante “Kooza” y en esta primera salida instalará su gran carpa en el Downtown Center de Punta Cana desde el 7 de enero hasta el 10 de abril del 2022.

El espectáculo que rinde homenaje al circo tradicional, combina arte y acrobacias de payasos en una exploración al miedo, la identidad, el reconocimiento y el poder. Llegará de la mano del empresario Saymon Díaz.

Al hacer el anuncio durante un encuentro con periodistas la mañana de este domingo, Díaz resaltó que con “Kooza” da el banderazo a un año de grandes conciertos.

“Este es el primer evento de varios que vamos a realizar en la zona de Punta Cana y en la capital. Me atrevo a decir que el año que viene vamos a traer a los artistas más importantes que han actuado en el país, algunos de los cuales solo vendrán una vez y no volverán a presentarse aquí”, explicó Díaz.

Unas 150 personas, entre talentos y técnicos, integran esta producción de las cuales llega hoy al país un equipo logístico para el inicio de la instalación en un área de 20 mil metros cuadrados.

“La carpa estará ahora en Downtown Center, hoy llega un equipo de técnicos para trabajar su instalación. Entre las cosas que haremos está un amplio parqueo y todas las facilidades para que las familias puedan disfrutar a plenitud del espectáculo”, señaló.

Sobre el circo dijo que se harán cinco funciones a la semana, de jueves a domingo, en un escenario con el doble de la capacidad que tuvo la carpa utilizada para “Bazar”, presentado en el campo de golf de Hard Rock Hotel Punta Cana.

“Estamos dando el paso de ponernos en un lugar céntrico donde todos los hoteles y turoperadores se integren, como de hecho lo están haciendo. Estamos trabajando de la mano con todos los actores del turismo”, dijo Díaz.

Destacó que sin el involucramiento del sector oficial estos proyectos no funcionarían y resaltó que en esta ocasión ha encontrado el apoyo del presidente Luis Abinader, así como de los empresarios del área turística.

“La idea es poder integrar a todos los sectores del sector para que promuevan este espectáculo”.

Eventos simultáneos

El presidente de SD Concerts dice no temer a los retos y lo demuestra esta vez con la presentación en febrero y marzo de conciertos simultáneos al Cirque du Soleil.

“Yo siempre he creído en que podemos tener Las Vegas en Punta Cana, por lo que en esos dos meses tendremos, además de ‘Kooza’, dos conciertos en el campo de golf de Hard Rock Hotel & Casino. O sea que de alguna forma si vas a ver a Cirque du Soleil, también podrás ver el sábado un concierto con un artista de renombre”, explicó.

En ese sentido aseguró que presentará en el país a la que para él es la agrupación anglosajona de mayor trascendencia en el mundo, de la que, por el momento, prefirió reservarse el nombre. “Ese será el evento más grande que se va anunciar. Y este es uno entre 15 y 20 conciertos que haremos el próximo año”.

UN APUNTE

Sobre Arjona

Sobre el conflicto con el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona el empresario dominicano reveló que han tenido acercamientos, lo admira como artista, pero hasta el momento no se ha logrado una solución.

“La última vez que mi abogado le propuso una solución al conflicto al abogado de Arjona, teniendo yo puesta la demanda, él propuso que yo le avanzara tres millones de dólares para futuros conciertos para tumbar una demanda que él me puso y se cayó”, reveló Saymon.

Dijo no es un tema de ego, sino de defender su negocio. “Si yo no defendiera las cosas como lo hago no estuviera en el negocio, porque los tradicionales (empresarios artísticos) hubieran acabado conmigo diciendo cosas. Y me da pena, porque le tengo una gran admiración a Arjona, soy fans suyo, el tipo es un monstruo, pocos artistas ofrecen los conciertos como Arjona”, confesó.

EL DATO

Funciones y precios

Jueves y viernes a las 8:00 de la noche.

Sábado a las 4:00 de la tarde y 8:00 de la noche.

Domingo a las 11:00 de la mañana y 3:00 de la tarde.

Las boletas, a la venta desde este lunes en tuboleta.com, tienen un precio a partir de los RD$2,400.00 con el descuento aplicado al adquirirlas con tarjeta Visa.