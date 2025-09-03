Santo Domingo. – La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) dieron inicio al Congreso Latinoamericano de Desarrollo del Talento Humano en la Banca (CLADE 2025), un evento que convoca a líderes de la industria financiera, expertos en gestión del talento y transformación digital, así como representantes del ámbito académico y consultores de toda América Latina.

El CLADE, que se realiza por primera vez en República Dominicana y de forma presencial, tiene como lema “Retos y desafíos del talento humano en la era digital”.

Durante dos días, el espacio propone repensar el papel del talento en un entorno económico en constante evolución, impulsado por la inteligencia artificial, los modelos de trabajo flexibles y la necesidad de culturas organizacionales más humanas y sostenibles.

La jornada inaugural fue encabezada por Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA; Giorgio Trettenero, secretario general de FELABAN y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., quienes coincidieron en que la gestión humana debe responder a los requerimientos del mundo actual y, a su vez, combinar un liderazgo empático que coloque al ser humano en el centro de la transformación del sector financiero.

Al dar la bienvenida a los presentes, Rosanna Ruiz planteó que el futuro del trabajo plantea retos y también numerosas oportunidades, tomando en cuenta el escenario actual caracterizado por la velocidad del cambio tecnológico, nuevos modelos organizacionales y desafíos globales que inciden directamente en el capital humano.

“En el sector bancario latinoamericano, representado en CLADE 2025, hemos asumido el compromiso de liderar esta transición con visión, responsabilidad y un profundo enfoque humano”, expuso Ruiz.

En tal sentido, agregó que “ningún avance será sostenible si no va acompañado del fortalecimiento de las capacidades humanas: la formación técnica, el pensamiento crítico, el liderazgo empático y, sobre todo, la capacidad de adaptación al cambio”.

De su lado, Giorgio Trettenero, secretario general de FELABAN, describió la realidad del mercado laboral, así como los que afrontan las entidades bancarias a la hora de contratar y formar recursos humanos con las habilidades que requiere el quehacer financiero, incluyendo las denominadas blandas que hoy día resultan de gran relevancia.

De su lado, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., puso de relieve la importancia de la gestión de recursos humanos para mantener el buen funcionamiento y mejores prácticas del sector financiero. “Realmente la carga es altísima, una responsabilidad que pesa sobre los gestores humanos en nuestras entidades financieras, puesto que abarca desde transformación, fortalecimiento cultural, eficiencia, digitalización, hasta riesgos reputacionales que incluyen las redes sociales”, expuso el funcionario.

Durante la primera jornada del evento, destacados ponentes abordaron cómo la inteligencia artificial y los datos pueden potenciar el talento humano. En tanto, un panel de especialistas compartió herramientas para medir el clima laboral y rediseñar culturas organizacionales.

La agenda del evento incluye una mirada a la formación del nuevo talento digital desde las universidades y ponencias inspiradoras sobre automatización con enfoque humano, mentalidad antifrágil, entre otros.

La segunda jornada, que se celebrará este jueves, iniciará con un panel de alto nivel protagonizado por ejecutivos de talento humano de los principales bancos del país, quienes compartirán experiencias reales sobre transformación cultural desde dentro de sus organizaciones.

El Congreso Latinoamericano de Desarrollo del Talento Humano (CLADE 2025) se realiza en el hotel Santo Domingo Marriot Piantini y reúne a unos 150 participantes, entre gestores de recursos humanos y ejecutivos del sector financiero y otras áreas productivas.