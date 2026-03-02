Santo Domingo.– La actriz y comunicadora Clarissa Molina amplió su postura frente a las declaraciones ofrecidas por Sophinel Báez en una entrevista con el periodista Juan Carlos Alvelo, donde se pusieron en duda los resultados del certamen Miss República Dominicana Universo 2015.

En la conversación, Báez quien fue primera finalista en esa edición sostuvo que la elección habría estado marcada por presuntas irregularidades por parte de la organización, insinuando que dichas situaciones influyeron en el resultado final y que, por esa razón, Molina obtuvo la corona.

Acciones legales

A través de un comunicado, Molina calificó como falsas las declaraciones emitidas sobre su persona y aseguró que ya apoderó a una firma de abogados en Santo Domingo para que inicie de inmediato las acciones legales correspondientes.

Asimismo, advirtió que las medidas judiciales no solo se limitarán a quienes emitieron las declaraciones, sino que también se extenderán a los medios de comunicación y plataformas digitales que reproduzcan la información señalada como falsa.

La actriz precisó que no ofrecerá comentarios adicionales sobre el caso y dejó establecido que el comunicado difundido constituye su única postura oficial respecto a la situación.